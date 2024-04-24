«Краснодар» обыграл «Балтику» и приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

На 31-й минуте матча счёт открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, сыгравший на добивании после ошибки голкипера «Балтики» Евгения Латышонока. На 50-й минуте «Краснодар» забил после сольного прохода к чужим воротам полузащитника Эдуарда Сперцяна, который получил передачу от своего голкипера Матвея Сафонова.

Затем команды обменялись голами: на 57-й минуте «Балтика» отыграла один мяч усилиями полузащитника Данилы Козлова, а спустя четыре минуты нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оформил дубль.

На 89-й минуте Данила Козлов оформил дубль.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50). «Балтика» располагается на 14-й строчке, заработав 23 очка.