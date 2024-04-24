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Вулверхэмптон — Борнмут, 0:1: результат матча 29-го тура АПЛ 24 апреля 2024 года

«Борнмут» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», с 79-й минуты играя в меньшинстве
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Завершился перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Семеньо – 37'    
Удаления: нет / Керкез – 79'

Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился игрок сборной Ганы Антуан Семеньо.

На 79-й минуте гости остались вдесятером. Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез получил прямую красную карточку.

«Борнмут» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 34 матча. «Вулверхэмптон» находится на 12-м месте, заработав 43 очка.

В следующем матче, 27 апреля «Вулверхэмптон» в рамках 35-го тура чемпионата Англии примет «Лутон Таун». «Борнмут» в этот же день дома сыграет с «Брайтоном».

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