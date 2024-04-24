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«Ливерпуль» неожиданно проиграл «Эвертону» и усложнил себе борьбу за чемпионство в АПЛ

24 апреля состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 27-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт вывел хозяев вперёд. Доминик Калверт-Льюин на 58-й минуте удвоил преимущество «Эвертона». «Ливерпуль» пытался отыграться. Однако взломать оборону сопернику ему так и не удалось.

Таким образом, на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Что касается «Эвертона», то он заработал 33 очка. Команда занимает 16-е место.

В параллельном матче чемпионата Англии «Ньюкасл» на выезде уступил «Кристал Пэлас» со счётом 0:2.