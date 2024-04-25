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«Монако» с минимальным счётом обыграл «Лилль» в матче Лиги 1

«Монако» с минимальным счётом обыграл «Лилль» в матче Лиги 1
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Завершился перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). В статусе главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Фофана – 61'    

На 62-й минуте матча забил полузащитник «Монако» Юссуф Фофана. Российский полузащитник хозяев Александр Головин не принимал участие в матче по причине травмы.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 30 матчей. «Лилль» находится на четвёртом месте, заработав 52 очков.

Предыдущая встреча этих команд прошла 29 октября 2023 года в рамках 10-го тура Лиги 1. В том матче победу одержал «Лилль», обыграв «монегасков» со счётом 2:0 благодаря голам Ивана Кавалейру и Бафоде Диаките.

Таблица Лиги 1

5526080

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