Чемпион СССР в составе «Динамо» Аркадий Николаев скончался на 88-м году жизни

Московское «Динамо» сообщило о смерти бывшего игрока команды чемпиона СССР по футболу Аркадия Юрьевича Николаева. Ему было 87 лет.

«Сегодня на 88-м году ушел из жизни ветеран «Динамо» Аркадий Николаев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного игрока», — сообщается на официальной странице московского клуба в Телеграм.

В составе бело-голубых Аркадий Николаев выступал с 1959 по 1964 год. За «Динамо» он провёл 119 матчей, в которых забил 20 голов. Нападающий выиграл титул чемпиона СССР в 1963 году, а также серебряные и бронзовые медали первенства.

Отметим, помимо игр за бело-голубых Николаев выступал за ульяновское «Динамо», московский «Локомотив», ярославский «Шинник», саратовский «Сокол» и московские «Крылья Советов».