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Матвей Сафонов вошёл в историю «Краснодара» с необычным достижением

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отметился голевой передачей в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (3:2). Таким образом, Сафонов стал вторым вратарём в истории «Краснодара» с результативной передачей в матчах чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta-Sports.

По информации источника, первым был Андрей Синицин, отличившийся результативной передачей в матче с «Динамо» (2:0) в 2012 году.

Напомним, на 50-й минуте «Краснодар» забил после сольного прохода к чужим воротам полузащитника Эдуарда Сперцяна, который получил передачу от своего голкипера Матвея Сафонова.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 25 матчей, в которых пропустил 26 мячей и в девяти играх сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50).

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