Маурисио Почеттино назвал причину разгромного поражения «Челси» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о причине разгромного поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:5).

«Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чём проблема. «Арсенал» – очень хорошая команда, с ними всегда непросто соперничать наравне. Но я думаю, что мы позволили им играть – это тот фактор, из-за которого мы проиграли. Мы предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – приводит слова Почеттино BBC.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: