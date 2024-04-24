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Маурисио Почеттино назвал причину разгромного поражения «Челси» в матче с «Арсеналом»

Маурисио Почеттино назвал причину разгромного поражения «Челси» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о причине разгромного поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:5).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

«Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чём проблема. «Арсенал» – очень хорошая команда, с ними всегда непросто соперничать наравне. Но я думаю, что мы позволили им играть – это тот фактор, из-за которого мы проиграли. Мы предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – приводит слова Почеттино BBC.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

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