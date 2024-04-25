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Вирджил ван Дейк прокомментировал участие «Ливерпуля» в чемпионской гонке в АПЛ

Вирджил ван Дейк прокомментировал участие «Ливерпуля» в чемпионской гонке в АПЛ
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об участии мерсисайдцев в чемпионской гонке в АПЛ.

Вчера, 24 апреля, команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» (0:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Брэнтуэйт – 27'     2:0 Калверт-Льюин – 58'    

«Мы оказались в такой ситуации, потому что были очень последовательны на протяжении всего сезона, даже несмотря на все травмы, которые у нас были. Пришедшие игроки выполнили свою работу, а молодые игроки внесли свой вклад, и, очевидно, мы находимся в хорошем положении.

Я думаю, никто в начале сезона никогда бы не подумал, что мы будем бороться за титул. Но мне всё равно, что кто-то говорит, сейчас мы здесь, и все мы должны играть намного лучше. Это звучит довольно просто, но всё начинается с борьбы, с желания побеждать в своих испытаниях и с уверенности в забитом голе», — приводит слова Ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После 34 туров «Ливерпуль» занимает второе место с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

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