Вирджил ван Дейк прокомментировал участие «Ливерпуля» в чемпионской гонке в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об участии мерсисайдцев в чемпионской гонке в АПЛ.

Вчера, 24 апреля, команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» (0:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

«Мы оказались в такой ситуации, потому что были очень последовательны на протяжении всего сезона, даже несмотря на все травмы, которые у нас были. Пришедшие игроки выполнили свою работу, а молодые игроки внесли свой вклад, и, очевидно, мы находимся в хорошем положении.

Я думаю, никто в начале сезона никогда бы не подумал, что мы будем бороться за титул. Но мне всё равно, что кто-то говорит, сейчас мы здесь, и все мы должны играть намного лучше. Это звучит довольно просто, но всё начинается с борьбы, с желания побеждать в своих испытаниях и с уверенности в забитом голе», — приводит слова Ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После 34 туров «Ливерпуль» занимает второе место с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

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