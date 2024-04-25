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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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«Кресла летали как снежки!» Экс-спортдир ЦСКА вспомнил дерби со «Спартаком» в 2002 году

«Кресла летали как снежки!» Экс-спортдир ЦСКА вспомнил дерби со «Спартаком» в 2002 году
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Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик поделился впечатлениями от дерби со «Спартаком» в 2002 году.

«2002 год, играем со «Спартаком» в «Лужниках». Я спортивный директор, Валера Газзаев — тренер, Женя Гинер — президент. Погода: дождь на базе в Ватутинках. Газзаев говорит: «Валер, что делать? Дождь льёт!» Говорю: «Слушай, там есть тренажёрный зал, вот заводи всех туда и проводи по станциям в два подхода». Газзаев так и сделал.

На следующий день играем в «Лужниках». Народу тысяч 60, наверное. Это когда кресла летали как снежки! Кто вообще посадил болельщиков ЦСКА и «Спартака» вместе? В итоге выигрываем 3:0. В газетах пишут: «В сторону ворот ЦСКА не было нанесено ни одного удара».

Сегодня в дерби ЦСКА будет посложнее. И «Спартак» встрепенулся с приходом какого-то очередного дежурного, и в ЦСКА непонятно что происходит. Поэтому 50 на 50», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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