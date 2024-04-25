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Непомнящий: перед дерби всё в пользу «Спартака» — у ЦСКА экстраординарная ситуация

Непомнящий: перед дерби всё в пользу «Спартака» — у ЦСКА экстраординарная ситуация
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, ситуация у ЦСКА перед дерби экстраординарная. Для «Спартака» складывается всё успешно. Но, мне кажется, ЦСКА, как всегда, когда им трудно, соберётся и сделает всё возможное, чтобы не уступить.

«Спартак» — абсолютный фаворит в дерби с психологической точки зрения. Они раскованны, не боятся ошибаться, всё в их пользу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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