«Порадовал результативный стандарт». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «КАМАЗом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 29-го тура Первой лиги с челнинским «КАМАЗом». Встреча прошла вчера, 24 апреля. «Химки» выиграли со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Хетага Хосонова.

«Как и предполагалось, хороший матч с боевым соперником. К сожалению, в первом тайме не удалось сыграть правильно, слишком много было борьбы и мало моментов у чужих ворот, один-два подхода. В перерыве поговорили. Рад, что футболисты среагировали. Почему так получилось, другой вопрос, будем разбираться. С «Родиной» всё было иначе. Видимо, причина в психологии, настрое, желании.

Радует то, что команда может перестроиться и играть в разный футбол. Но немножко не устраивает реализация. Из четырёх-пяти моментов в первые 20 минут второго тайма, конечно, нужно было забивать больше. А сильнее всего порадовал результативный стандарт. Наконец-то забили после штрафного, в весенней части сезона нам тяжело это даётся, хотя тратим на отработку много времени. Поблагодарил ребят, они стали понимать, что очки можно и так добывать. А в характере и движении мы сопернику не уступили. В концовке даже превзошли. Вся борьба впереди, двигаемся от матча к матчу», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

«Химки» занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 28 матчей. «КАМАЗ» находится на 12-й строчке, заработав 36 очков.