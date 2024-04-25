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Лепёхин: может быть, «Зенит» не тот, но это по-прежнему лучшая команда страны

Лепёхин: может быть, «Зенит» не тот, но это по-прежнему лучшая команда страны
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о силе сине-бело-голубых на фоне поражения в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Результат матча «Зенит» — «Рубин», безусловно, неожиданный. Как бы не критиковали «Зенит», не говорили, что он не борется за чемпионство и что он уже не тот. Может быть, «Зенит» не тот, но он по-прежнему сильный и является лучшей командой страны на данный момент. Любые поражения «Зенита» и потери очков, особенно на домашнем стадионе, воспринимаются как что-то сенсационное.

Я понимаю, что чемпионская гонка будет продолжаться, хоть у «Зенита» будет четыре очка отрыв или одно. Когда такой маленький отрыв, то, скорее всего, борьба будет до последнего тура», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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