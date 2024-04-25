Лепёхин: может быть, «Зенит» не тот, но это по-прежнему лучшая команда страны

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о силе сине-бело-голубых на фоне поражения в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

«Результат матча «Зенит» — «Рубин», безусловно, неожиданный. Как бы не критиковали «Зенит», не говорили, что он не борется за чемпионство и что он уже не тот. Может быть, «Зенит» не тот, но он по-прежнему сильный и является лучшей командой страны на данный момент. Любые поражения «Зенита» и потери очков, особенно на домашнем стадионе, воспринимаются как что-то сенсационное.

Я понимаю, что чемпионская гонка будет продолжаться, хоть у «Зенита» будет четыре очка отрыв или одно. Когда такой маленький отрыв, то, скорее всего, борьба будет до последнего тура», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.