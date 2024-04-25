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Веденеев: игроки «Рубина» поверили в себя — «Зенит» сам отдал очки

Веденеев: игроки «Рубина» поверили в себя — «Зенит» сам отдал очки
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о поражении сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Сейчас будет непросто играть с любой командой. Всем нужны очки, большая группа борется за выживание. «Зенит» сам отдал очки. Состав был выставлен с расчётом на игру с «Динамо», которая будет впереди. Команда была слегка ослаблена. Мантуан и Мостовой в условиях плотной опеки не смогли ничего сделать. Во втором тайме вышли бразильцы, но было поздновато. Игроки «Рубина» поверили в себя и забили ещё один гол.

Если бы «Зенит» вышел сильнейшим составом, в первом тайме решили бы исход игры. Никто перед этой игрой не думал о чемпионской интриге. Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет «Рубину». Когда говорим о том, что какая-то команда плохо играет, всегда вспоминаю о контрактах футболистов. Я считаю, что разговоров о недонастрое быть не должно — в футболиста вкладывается слишком много денег», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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