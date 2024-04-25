Веденеев: игроки «Рубина» поверили в себя — «Зенит» сам отдал очки

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о поражении сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

«Сейчас будет непросто играть с любой командой. Всем нужны очки, большая группа борется за выживание. «Зенит» сам отдал очки. Состав был выставлен с расчётом на игру с «Динамо», которая будет впереди. Команда была слегка ослаблена. Мантуан и Мостовой в условиях плотной опеки не смогли ничего сделать. Во втором тайме вышли бразильцы, но было поздновато. Игроки «Рубина» поверили в себя и забили ещё один гол.

Если бы «Зенит» вышел сильнейшим составом, в первом тайме решили бы исход игры. Никто перед этой игрой не думал о чемпионской интриге. Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет «Рубину». Когда говорим о том, что какая-то команда плохо играет, всегда вспоминаю о контрактах футболистов. Я считаю, что разговоров о недонастрое быть не должно — в футболиста вкладывается слишком много денег», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.