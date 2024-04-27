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Томас Тухель: Гнабри забьёт «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов

Томас Тухель: Гнабри забьёт «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков мюнхенского клуба перед решающими матчами чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

«Юпамекано получил травму на тренировке, его участие в матче с «Айнтрахтом» под вопросом. Серж Гнабри сыграет во вторник в Лиге чемпионов. Он выйдет и забьёт гол «Реалу». Что касается Лероя Зане, нам придётся подождать и посмотреть на его состояние перед игрой с мадридцами. Он провёл первую индивидуальную тренировку, и здесь нельзя делать никаких прогнозов», — сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем 31-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом».

После 30 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Турнирная таблица Бундеслиги

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдёт 8 мая в Мадриде. Оба матча начнутся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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