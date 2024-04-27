«Жирона» уверенно обыграла «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хорхе Фигероа Васкес. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

На восьмой минуте матча хозяева получили право пробить пенальти, который не смог реализовать нападающий «Лас-Пальмаса» Сандро Рамирес. На 26-й минуте матча свой пенальти не реализовали уже гости: нападающий «Жироны» Артём Довбик пробил в голкипера хозяев, однако на добивании сыграл защитник Давид Лопес и послал мяч в сетку ворот. На 57-й минуте гости вновь получили право на пенальти. На этот раз Довбик реализовал свою попытку.

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«Жирона» поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 71 очко за 33 матча. «Лас-Пальмас» находится на 13-м месте, заработав 37 очков.