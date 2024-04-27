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«Барселона» больше не ставит в приоритет подписание Канселу и Феликса — Sport.es

«Барселона» больше не ставит в приоритет подписание Канселу и Феликса — Sport.es
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Руководство «Барселоны» приняло решение, что оно больше не будет прилагать усилий для того, чтобы сохранить в клубе правого защитника Жоау Канселу, арендованного у «Манчестер Сити», и крайнего нападающего Жоау Феликса, взятого в аренду у мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб подпишет этих футболистов только в том случае, если это будет целесообразно экономически. При этом подчёркивается, что «Барселона» в большей степени хочет оставить в клубе Канселу, чем Феликса. Крайний нападающий не произвёл большого впечатления на главного тренера каталонского клуба Хави, поэтому он рассматривает 24-летнего футболиста только в качестве дополнительного игрока команды, а не основного.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, арендные соглашения двух футболистов истекают по окончании нынешнего сезона.

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