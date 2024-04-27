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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого спасся от поражения в чемпионате Китая, забив гол на 90-й минуте

Завершился матч 8-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа». Матч закончился вничью со счётом 1:1.

На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Густаво Энрике. На 90-й минуте полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра спас «Шанхай Шэньхуа» от первого поражения в китайском чемпионате.

После восьми туров китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 20 очков и на данный момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Чэнду» на два очка. «Шанхай Порт» заработал 15 очков за семь игр в чемпионате Китая и располагается на третьей строчке.

В следующем туре Суперлиги подопечные Слуцкого встретятся с «Цанчжоу». Матч состоится 1 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.