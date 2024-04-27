Тренер «Ливерпуля» Клопп: не в настроении говорить о чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэмом» (2:2) отказался общаться с журналистами на тему борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Чемпионская гонка? Если честно, я не в настроении говорить об этом или вообще смотреть на это. Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но не победили, и теперь у нас есть немного больше времени между этой и следующей игрой. Мы постараемся снова подготовить ребят, и мы снова отправимся в путь», — приводит слова Клоппа ВВС.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.