Тренер «Ливерпуля» Клопп прокомментировал инцидент с Мохамедом Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал словесную перепалку с египетским вингером мерсисайдцев Мохамедом Салахом в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:2). Напомним, этот эпизод произошёл на 82-й минуте матча. Салаха, готовившегося к выходу на поле, успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним и также готовившиеся выйти на замену.

«Могу ли я раскрыть, что было сказано? Нет, но мы уже поговорили об этом в раздевалке. Всё позади», — приводит слова Клоппа ВВС.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.