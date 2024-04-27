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Вингеру «МЮ» Антони понадобилось 27 матчей, что забить первый гол в этом сезоне АПЛ

Вингеру «МЮ» Антони понадобилось 27 матчей, что забить первый гол в этом сезоне АПЛ
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В эти минуты проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 17:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре равный — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Антони – 79'     1:1 Амдуни – 87'    

В составе хозяев автором гола стал Антони — бразильский вингер забил на 80-й минуте. Для него это первый забитый мяч в текущем сезоне АПЛ. Ранее в 26 матчах чемпионата Англии Антони отметился лишь одной голевой передачей.

Напомним, Антони стал игроком «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года. Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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