Вингеру «МЮ» Антони понадобилось 27 матчей, что забить первый гол в этом сезоне АПЛ

В эти минуты проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 17:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре равный — 1:1.

В составе хозяев автором гола стал Антони — бразильский вингер забил на 80-й минуте. Для него это первый забитый мяч в текущем сезоне АПЛ. Ранее в 26 матчах чемпионата Англии Антони отметился лишь одной голевой передачей.

Напомним, Антони стал игроком «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года. Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.