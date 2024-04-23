«Было проявлено неуважение». Антони объяснил своё празднование в матче с «Ковентри»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони объяснил своё празднование после победы в полуфинальном матче Кубка Англии с «Ковентри Сити» (3:3, 2:4 пен.), когда он повернулся лицом к команде соперника и приложил ладони к ушам, адресуя жест их фанатам.

«Ковентри» показал, почему они вышли в полуфинал. Однако мы добились места в финале ради наших болельщиков, мы добились своего. Их футболист неуважительно повёл себя по отношению к нашим болельщикам. Сгоряча я отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб», — написал Антони в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.