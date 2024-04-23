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«Было проявлено неуважение». Антони объяснил своё празднование в матче с «Ковентри»

«Было проявлено неуважение». Антони объяснил своё празднование в матче с «Ковентри»
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони объяснил своё празднование после победы в полуфинальном матче Кубка Англии с «Ковентри Сити» (3:3, 2:4 пен.), когда он повернулся лицом к команде соперника и приложил ладони к ушам, адресуя жест их фанатам.

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 3
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 23'     0:2 Магуайр – 45+1'     0:3 Фернандеш – 58'     1:3 Симмс – 71'     2:3 О'Харе – 79'     3:3 Райт – 90+5'    

«Ковентри» показал, почему они вышли в полуфинал. Однако мы добились места в финале ради наших болельщиков, мы добились своего. Их футболист неуважительно повёл себя по отношению к нашим болельщикам. Сгоряча я отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб», — написал Антони в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.

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