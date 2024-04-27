«Балтика» — ЦСКА. Игнашевич умеет удивлять

28 апреля состоится матч 26-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА. Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.22. Успех калининградцев оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч «Балтика» — ЦСКА 28 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (28.04.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 26-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА начнётся 28 апреля в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток раздастся в 21:30 мск.

Сезон для «Балтики» складывается непросто. Калининградцы столкнулись с высоким уровнем конкуренции в РПЛ, к которому оказались не готовы. Главная причина заключается в слабом составе, а качественно укрепить его руководство клуба не сумело.

Главный тренер Сергей Игнашевич совершенно обоснованно решил построить схему на плотной позиционной обороне и, в принципе, ему это удалось. «Балтика» в этом сезоне РПЛ пропустила 31 мяч. Проблема калининградцев находится на другой половине поля, поскольку она забила всего лишь 26 голов.

Тем не менее в весенней части сезона подопечные Сергея Игнашевича заметно прибавили в позиционном нападении и победили в трёх из пяти последних матчей РПЛ. Особенно стоит отметить крупную победу в выездном матче с «Ахматом» (7:1).

Улучшение игры в атаке напрямую взаимосвязано с появлением нескольких новичков, из которых выделяется яркой игрой и высоким потенциалом 19-летний Данила Козлов, перешедший из «Зенита». В минувшей встрече с «Краснодаром» он оформил дубль.

Полузащитник провёл за «Балтику» в РПЛ шесть матчей, забил два гола и сделал столько же результативных передач. Известный тренер Игорь Шалимов, который работал с «Ахматом» и «Краснодаром», даже сравнил Козлова по манере игры с бывшим лидером атак «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

«Балтика» после 25 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Команды идут плотной группой, поэтому от спасительной 12-й строчки калининградцев отделяет всего три очка. С учётом заметного улучшения их игры, шанс закрепиться в РПЛ довольно хороший.

ЦСКА слабо провёл дерби со «Спартаком» (0:0). Судя по всему, главный тренер Владимир Федотов решил ограничить риск и сосредоточился на обороне. Опасных моментов было мало, поэтому унылая ничья стала вполне закономерным итогом матча.

Судя по всему, армейцы сконцентрировались на Кубке России, поскольку они пробились в финал Пути РПЛ, в котором сыграют с «Зенитом». В весенней части чемпионата России дела идут у ЦСКА слабо, ведь он выиграл только один матч из последних пяти. Подопечные Владимира Федотова находятся на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков.

«Балтика» заметно прибавила в атаке, а у ЦСКА в РПЛ нет стабильности. Сергей Игнашевич постарается исправить ошибки, которые привели к поражению со счётом 0:1 в последнем очном матче. Учитывая мотивацию калининградцев, рассмотрим ставку на то, что они не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.07.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА 28 апреля 2024 года

«Балтика» воспряла духом после победы в матче с «Ахматом» и хорошо играла с «Краснодаром» в минувшем туре. ЦСКА разочаровал отсутствием идей в нападении в дерби со «Спартаком» и нестабилен в РПЛ. Отсюда наша ставка на то, что «Балтика» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.