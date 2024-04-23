Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков раскрыл самую большую зарплату в своей карьере

Денис Глушаков раскрыл самую большую зарплату в своей карьере
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил о том, что лучший контракт в карьере с финансовой точки зрения он имел, выступая за красно-белых.

— Когда был лучший контракт в карьере?

— Конечно, в «Спартаке», третий.

— Когда ты сам продлил его?

— Да.

— Какая была зарплата?

— € 2,8 млн. Возможно, он был бы ещё позже, но так как меня зачехлили. Не считаю подъёмные.

— На чём больше заработал?

— Конечно, контракт, но и подъёмными была хорошая сумма, – сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Денис Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он провёл 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. Сейчас Денис играет в составе армянского «Урарту».

Материалы по теме
«Не по понятиям я ушёл». Денис Глушаков рассказал, вернётся ли он в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android