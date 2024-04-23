Денис Глушаков раскрыл самую большую зарплату в своей карьере

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил о том, что лучший контракт в карьере с финансовой точки зрения он имел, выступая за красно-белых.

— Когда был лучший контракт в карьере?

— Конечно, в «Спартаке», третий.

— Когда ты сам продлил его?

— Да.

— Какая была зарплата?

— € 2,8 млн. Возможно, он был бы ещё позже, но так как меня зачехлили. Не считаю подъёмные.

— На чём больше заработал?

— Конечно, контракт, но и подъёмными была хорошая сумма, – сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Денис Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он провёл 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. Сейчас Денис играет в составе армянского «Урарту».