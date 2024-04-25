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Салихова: «Спартаку» надо назначить Тихонова по заветам Глушакова и вернуть Бакаева

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат перенесённого матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0.

«Разочарование не победить такой ЦСКА. Думаю, новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. Угальде явно не тянет. И Тихонова тренером по заветам Глушакова», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.