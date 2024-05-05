«Ленинградец» обыграл «Кубань» в матче Первой лиги

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Закончился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Кубань» и «Ленинградец». Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Куликов из Саранска. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сергей Ильин. На 38-й минуте матча удвоил преимущество гостей полузащитник Михаил Горелишвили.

После 30 игр Первой лиги «Ленинградец» набрал 30 очков и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей «Кубань» заработала 23 очка и расположилась на последнем месте.

Следующую игру первенства «Ленинградец» проведёт на своём поле с «Химками» 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Кубани» в этот же день предстоит выездной матч с красноярским «Енисеем», игра начнётся в 9:00 мск.