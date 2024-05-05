«Ленинградец» обыграл «Кубань» в матче Первой лиги

Закончился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Кубань» и «Ленинградец». Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Куликов из Саранска. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.
На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сергей Ильин. На 38-й минуте матча удвоил преимущество гостей полузащитник Михаил Горелишвили.
После 30 игр Первой лиги «Ленинградец» набрал 30 очков и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей «Кубань» заработала 23 очка и расположилась на последнем месте.
Следующую игру первенства «Ленинградец» проведёт на своём поле с «Химками» 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Кубани» в этот же день предстоит выездной матч с красноярским «Енисеем», игра начнётся в 9:00 мск.
- 5 мая 2024
-
21:41
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
20:10
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:52
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:08
-
19:07
-
19:01
-
18:58