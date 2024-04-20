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«Барселона» намерена приобрести игрока «Лейпцига» Ольмо грядущим летом — MD

«Барселона» намерена приобрести игрока «Лейпцига» Ольмо грядущим летом — MD
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«Барселона» крайне заинтересована в приобретении 25-летнего атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб уже уведомил агентов Ольмо, что он намерен попытаться подписать испанского футболиста грядущим летом.

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Подчёркивается, что в контракте Ольмо прописана сумма отступных в размере € 60 млн. Однако для «Барселоны» будет проблематичным выплатить эту сумму ввиду финансового положения клуба. Несмотря на это, сине-гранатовые всё равно предпримут попытку подписать полузащитника.

Напомним, в нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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