В Бундеслигу возвращается особенный клуб. У него своя идеология и сумасшедшие фанаты

Судя по всему, «Санкт-Паули» вот-вот вернётся в элитный дивизион. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги и опережает расположившуюся на третьем месте «Фортуну» на 11 очков. Напомним, первые две команды по итогам сезона напрямую выходят в Бундеслигу, а третья команда проводит стыки с 16-й командой из высшей лиги. Маловероятно, что «Санкт-Паули» растеряет такое преимущество за оставшиеся семь туров.

Лидеры Второй Бундеслиги

Команда известна прежде всего своими фанатами. В 1980-м мэрия Гамбурга решила заселить район Санкт-Паули студентами. Тогда на трибунах начало формироваться не просто ядро активной поддержки, а целая философия. Нужно понимать, что район находится у портовых доков, а там своя атмосфера. Рядом местная улица красных фонарей, где бурно процветает ночная жизнь. Именно в этом районе жили легендарные музыканты из группы The Beatles после отъезда из Ливерпуля. Они выбрали это место, несмотря на его сомнительную репутацию.

По словам Пола Маккартни вечером в местных клубах оставались только стриптизёрши и проститутки. Ринго Стар признавался, что музыканты только в Санкт-Паули открыли для себя стимуляторы. Сейчас о группе в Гамбурге напоминает памятник с контурным изображением музыкантов на Beatles-Platz (площадь Beatles). Рядом со стриптиз-баром, само собой.

«Санкт-Паули» возвращается в Бундеслигу Фото: istockphoto.com

В среде фанатов «Санкт-Паули» (ещё с начала 1980-х) распространены левые и антифашистские взгляды, что уже нетипично для этой субкультуры. Клуб выступает против расизма, сексизма, гомофобии и других форм ксенофобии. Причём болельщикам ультраправых взглядов запрещено появляться на стадионе. Клубом, по сути, управляют фанаты. Они переплетают маркетинговую политику и историю клуба, публично поддерживая акции против правых и ультраправых.

Причём всё это выходит за рамки одного футбольного клуба. «Санкт-Паули» – это сообщество, которое включает в себя команды по множеству видов спорта. И не только таких популярных, как бокс, регби и шахматы, но и в таких как кикер, киберспорт, голбол, в котором игроки даже не видят мяч. А ещё сообщество занимается социальными инициативами. Например, 10 лет назад был запущен проект «Санкт Депри», который помогает людям, страдающим от депрессии. Минздрав Германии утверждает, что около 20% немцев хоть раз сталкивались с этим расстройством. Недавно «Санкт-Паули» собрал деньги для онкологического центра.

«Санкт-Паули» возвращается в Бундеслигу Фото: twitter.com/fcstpauli

В 1990-х за «Санкт-Паули» играли двое россиян – Юрий Савичев и Николай Писарев. Последний рассказывал, что офис клуба находится на самой злачной улице города, соседняя дверь – бордель. А перед матчем нужно было пройти сквозь бар, в котором 500 пьяных немцев в кожаных куртках с черепами заряжали команду на игру. Со стадиона игроки выходили тем же путём. После плохого матча футболистам могли дать пинка. Писарев рассказывал, что его не били, но как-то раз после игры его расцеловала пьяная немка.

В 2003-м болельщики спасли клуб от банкротства, собрав € 1,95 млн. Причём деньги собирали разными способами. От прямых пожертвований и благотворительных концертов до продажи футболок с надписью «спаситель», а также пива в барах района. В фонд поддержки «Санкт-Паули» шли 50 евроцентов с каждой кружки.

«Санкт-Паули» возвращается в Бундеслигу Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В Германии фанаты «Санкт-Паули» имеют славу самых безбашенных. Ну или одних из самых. На трибунах и вокруг стадиона периодически случаются беспорядки, но это мало кого отталкивает. Уникальный случай, когда стадион каждый раз заполнен на 100% (ладно, на 99,6%, если быть совсем точным). Абсолютно каждый тур приходят больше 29 тысяч зрителей. Разборки случились и в этом сезоне — во время дерби с «Гамбургом». Тогда пострадали 32 человека. Редкая пропорция: 15 болельщиков и 17 полицейских.

Хотя одного полицейского фанаты «Санкт-Паули» уважают и даже любят. Речь про Фабиана Болла, который всю профессиональную карьеру футболиста провёл в этой команде и стал её капитаном. Ради него фанаты изменили любимую аббревиатуру ACAB («Все менты – ублюдки») на ACABAB («Все менты – ублюдки, кроме Болла»). О карьере этого футболиста мы писали отдельно.

«Санкт-Паули» возвращается в Бундеслигу Фото: twitter.com/fcstpauli

Ещё в 1982-м на трибунах «Санкт-Паули» появился пиратский флаг. Сейчас Весёлый Роджер стал официальным символом команды. Он постоянно присутствует и на трибунах, и на табло, и на капитанской повязке, и на ковриках для йоги (да-да, ей местные жители занимаются на стадионе). И даже в туннеле, который ведёт к полю, – пиратский флаг. Там же на стенах написано «Добро пожаловать в ад». На поле команды выходят под Hells bells («Адские колокольчики») от AC/DC. А после каждого гола «Санкт-Паули» звучит песня Song 2 от Blur. Её же исполняют живьём в соседних барах после матчей. Вся эта атмосфера скоро вернётся в элитный дивизион.

Последний раз «Санкт-Паули» выходил в Бундеслигу в 2010 году. Вот как тогда праздновали:

«Санкт-Паули» возвращается в Бундеслигу Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Санкт-Паули» возвращается в Бундеслигу Фото: Alex Grimm/Getty Images