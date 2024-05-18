Дубль Бальбуэны помог «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Фабиан Бальбуэна. На 40-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков сравнял счёт в матче. На 58-й минуте Бальбуэна оформил дубль. На 76-й минуте третий мяч «Динамо» в матче забил полузащитник Бителло. На 90+3-й минуте матча нападающий Муми Нгамалё довёл счёт до разгромного.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

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