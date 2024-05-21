Тони Кроос — самый влиятельный футболист мира. Он решил уйти на пике

Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь. В первую очередь свобода – не делать того, чего не хочешь.

Тони Кроос всегда был свободным. Он не захотел мириться с тем, что в «Баварии» его не считали игроком топ-уровня, и ушёл в «Реал». У него пропало желание играть за сборную – и он прекратил за неё играть. А потом желание вновь появилось, и он вернулся. «Слово дал – забираю обратно!»

Кроос всегда говорил, что не собирается играть долго. И вот сейчас, когда он проводит с «Реалом» шикарный сезон, когда впереди финал Лиги чемпионов и чемпионат Европы, он завершает карьеру. Тони больше не хочет играть. И он не будет. Он свободен.

Тони Кроос в «Реале» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Крооса невозможно заменить. В «Реале» нет человека, который так же держит игру на ладони и поворачивает её в нужном ему направлении. Мадрид сильно омолодился, янгстеры типа Винисиуса, Беллингема и Тчуамени с Камавинга уже на ведущих ролях. А Кроос всё равно незаменим. Никто не может, как он. При всей яркости новых мадридских звёзд – ни одна из них не затмила немца.

Кроос – титан. На его плечах держался «Реал» с Роналду и Бензема. А сейчас его плечи удерживают Мадрид с Вини, Джудом и остальной топовой шпаной. Причём в данном случае плечи Крооса – это его могучий интеллект.

Тони – крепыш, но видали мы игроков и с более мощной физикой и работоспособностью. Однако ум немца компенсирует все его физические несовершенства. Ему не надо в спешке прыгать в подкаты – он уже знает, что произойдёт в следующую секунду. Ему не надо больше всех двигаться – за него это сделает мяч.

Тони Кроос в сборной Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тони Кроос – король баланса. Без таких игроков невозможны успешные топ-клубы. Можно собрать всех звёзд мира, но без футболистов типа Крооса они не добьются больших результатов. В этом смысле кажущийся неизбежным переход в «Реал» Мбаппе никак не компенсирует потерю Крооса.

Понятно, что они игроки разных амплуа и сравнивать их бессмысленно. Но речь идёт о значимости для команды, о влиянии на игру. И в этом смысле Кроос, возможно, самый влиятельный игрок в современном футболе. Мбаппе крут, но в «Реале» и без него есть кому забивать. А вот с балансом могут возникнуть проблемы.

Кроос уходит, Модричу, каким бы крутым он ни был, осенью 39 лет. В этой связи главная задача «Реала» на лето – найти новых людей, который свяжут оборону и атаку. И есть подозрение, что найти таких людей на стороне или вырастить самим быстро не получится даже у «Реала».

Тони Кроос и Лука Модрич Фото: Diego Souto/Getty Images

Уйти вовремя очень важно. Это получается не у всех. Иногда даже самые великие слишком тянут с уходом, к примеру, уезжают в Саудовскую Аравию и смазывают впечатление о своей блестящей карьере. Кроос поступил иначе. Он не поехал в Саудовскую Аравию. Это было бы странно после того, как Тони жёстко приложил футболистов, которые туда отправились. Но и в «Реале» он тоже не остался. Не хочет, хватит.

А раз не хочет, то и не надо. Неважно, что это «Реал» и что сам Кроос в отличной форме и ещё спокойно мог бы играть. Он уходит на пике. Он так захотел. И давайте не будем лить слёзы и вопрошать «ну как же так, Тони?». Мы должны с уважением принять его выбор. В конце концов, всей своей карьерой Кроос заслужил без оглядки на других решить, как и когда ему закончить.

Давайте лучше напоследок насладимся Тони. Впереди финал Лиги чемпионов и чемпионат Европы. Кажется, после новости про конец карьеры Крооса за «Реал» и сборную Германии поболеют даже те, кто их не любит. Тони Кроос выше любых фанатских пристрастий. Будут болеть персонально за него. Вероятность этого соразмерна стандартной точности передач Крооса в каждом матче – в районе 100%.