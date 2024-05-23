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Гасперини прокомментировал сенсационную победу «Аталанты» в финале Лиги Европы

Гасперини прокомментировал сенсационную победу «Аталанты» в финале Лиги Европы
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу итальянского клуба в финальном матче Лиги Европы с «Байером» со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли «Ливерпуль», когда они были на первом месте в турнирной таблице, «Спортинг», а теперь «Байер» из Леверкузена… мы очень гордимся этим», — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 75-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы.

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