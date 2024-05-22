«Атлетико» намерен усилить линию нападения, Тюкавина нет в списке кандидатов

«Атлетико» ставит перед собой задачу приобрести двух центральных защитников, опорного полузащитника и нападающего в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Cadena Ser.

Что касается конкретных фамилий, то в списке потенциальных кандидатов упоминаются защитник Кристьян Москера из «Валенсии», полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер, нападающий «Вильярреала» Александр Сёрлот из «Вильярреала» и форвард «Жироны» Артём Довбик. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, об интересе к которому со стороны «матрасников» ранее сообщалось, не указан в списке.

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«Атлетико» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Ла Лиги за один матч до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. Испанский клуб по итогам всех турниров остался без трофеев, вылетев из полуфиналов Кубка Испании и Суперкубка Испании. Также мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».