Сафонов — не первый российский вратарь в Европе. Как до него играли другие?

Первый номер сборной России Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Эта новость вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, приятно, что наш голкипер заинтересовал европейский топ-клуб Европы, а с другой — не хотелось бы, чтобы Сафонов на пике карьеры терял год или даже несколько сезонов на скамейке запасных во Франции.

А как выступали другие российские вратари в пяти ведущих европейских чемпионатах? Вспоминаем в этом тексте.

Ринат Дасаев, «Севилья»

Ринат Дасаев Фото: Allsport/Getty Images

Дасаев был первым российским вратарём в топ-5 лигах Европы. В конце 1988-го на тот момент 31-летний Ринат уезжал в «Севилью» в статусе финалиста Евро-1988 и шестикратного обладателя награды лучшему вратарю года в СССР. В том же 1988-м Международная федерация футбольной истории и статистики назвала его лучшим вратарём года в мире.

В общем, голкипер «Спартака» прилетал в Испанию в статусе звезды – в аэропорту его встречали тысячи местных болельщиков. Испанский клуб заплатил за Дасаева $ 2 млн. «Севилья» тогда была середняком Ла Лиги, по итогам сезона-1988/1989 финишировала девятой. Дасаев сразу получил место в основе и дебютировал в домашней игре с «Реалом» (1:1). Тем не менее адаптация давалась советскому человеку нелегко. В декабре-январе команда потерпела четыре поражения в пяти турах, причём в двух из этих матчей Ринат пропустил по четыре мяча – от «Вальядолида» (2:4) и «Барселоны» (0:4). Загрустивший Дасаев сообщил президенту клуба о своём желании вернуться на родину. На следующий день к нему домой пришла целая делегация из «Севильи», и руководство всё же уговорило россиянина остаться.

«К западному образу жизни приспосабливался с большим трудом, – признавался Дасаев. – Я человек компанейский и общительный, там словно в вакууме оказался. Все друзья и знакомые остались в Союзе, языка не знаю, русских в Севилье, кроме меня, не было… Давила ответственность. Все ждали от меня чуда и не сомневались, что уж теперь-то с Дасаевым «Севилья» точно станет чемпионом. Но в игре не всё ладилось».

На следующий сезон Дасаев помог «Севилье» подняться в топ-6 и завоевать путёвку в Кубок УЕФА. Однако затем наш легионер получил травму, и на его место взяли Хуана Карлоса Унсуэ из «Барселоны». Сменщик был хорош, и Дасаеву предложили уйти. Однако теперь уже сам Ринат решил остаться жить в Севилье и завершил карьеру.

За два сезона в Ла Лиге российский вратарь сыграл 59 матчей, в которых пропустил 68 мячей и выдал 18 «сухарей». Карьера Рината в Испании получилась неровной. Иногда болельщики видели настоящего Дасаева, но случались и обидные ошибки – например, в игре с «Логроньесом» россиянин просто забросил мяч в собственные ворота.

Дмитрий Харин, «Челси»

Дмитрий Харин Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Через четыре года после Дасаева в европейскую топ-лигу уехал Харин. Но победителю Олимпиады-1988 и чемпиону СССР сезона-1991 было попроще с точки зрения адаптации, так как голкипер ЦСКА отправился за границу, будучи достаточно молодым человеком. Незадолго до трансфера Дмитрию исполнилось 24 года.

Отыграв осенью 1992-го Лигу чемпионов в составе армейцев, Харин перешёл в «Челси» за £ 400 тысяч. Лондонцы тогда держались в середине таблицы АПЛ. Уже в январе наш легионер дебютировал в чемпионате Англии в выездном матче с «КПР» (1:1). Впрочем, в том сезоне российский новичок «синих» редко появлялся на поле – всего пять раз.

Но Харин закрепился в «Челси» и задержался в лондонском клубе на шесть с половиной лет. Следующие три сезона он был первым номером команды. Дошёл с «Челси» до финала Кубка Англии, правда, там всё закончилось крупным поражением со счётом 0:4. Затем у Дмитрия начались проблемы из-за травм, а клуб подписал на его место голландца Эда де Гуя. В победном для лондонцев Кубке кубков сезона-1997/1998 Харин не попадал даже в заявку.

«В Англии я доказал своё право на игру кулаком, – рассказывал Харин. – Меня убеждали: лови! Когда выходил из ворот, никто из защитников своих игроков не держал. В результате один соперник под меня подставлялся, другой бежал на подбор. Я через Недветски (тренера вратарей «Челси») довёл свои требования до защитников, и они в конце концов стали действовать по-моему – хотя и мне самому пришлось в тренажерном зале подкачать верхний плечевой пояс. Но главное – чтобы вратаря в команде уважали, он должен сразу поставить себя как босс. Мне это удалось».

Статистика Дмитрия в АПЛ: 118 матчей, 145 пропущенных мячей и 38 игр «на ноль». Если бы не травмы, его карьера в Англии наверняка получилась бы более яркой.

Станислав Черчесов, «Динамо» Дрезден

Станислав Черчесов Фото: IMAGO/Sächsische Zeitung/TASS

Летом 1993 года из «Спартака» в топ-лигу уехал ещё один вратарь – будущий главный тренер нашей сборной. Когда Черчесов переходил в «Динамо» из Дрездена, ему было уже 29 лет. Станислав выиграл со «Спартаком» три золота – два в чемпионате СССР и одно — в российском. Трижды признавался лучшим вратарём года в стране.

Дрезденское «Динамо» боролось за выживание в Бундеслиге, а новый опытный вратарь-легионер должен был помочь в решении этой задачи. Черчесов дебютировал в чемпионате Германии в матче с «Локомотивом» из Лейпцига (3:3). Поначалу не всё клеилось. В первых пяти турах команда ни разу не выиграла, сам россиянин получил пять мячей от «Баварии» и четыре — от дортмундской «Боруссии». Уехав в сборную России, Станислав и вовсе потерял место в основе.

«Перед отъездом знающие люди намекнули мне: «Вернёшься – играть не будешь», – вспоминал Черчесов о том, как временно выпал из состава. – Сказали, что если команда вместе с Рене Мюллером сыграет лучше, то место в воротах будет отдано ему. Так и получилось. Когда я вернулся, тренер заявил, что Мюллер хорошо себя проявил: «А у тебя ещё нет должного взаимопонимания с защитниками. Ты руководишь ими не слишком хорошо». Мне оставалось, стиснув зубы, тренироваться. В душé я был уверен, что рано или поздно получу свой шанс.

В ноябре Черчесов вернулся в основу и выдал серию «сухарей» — динамовцы одержали три подряд победы со счётом 1:0. А весной болельщики клуба из Дрездена признали Станислава лучшим игроком команды.

В итоге Черчесов отыграл в «Динамо» два сезона, а затем вернулся на полгода в «Спартак», чтобы провести незабываемую Лигу чемпионов с шестью победами в шести матчах на групповом этапе. Дрезден на второй год всё же вылетел из Бундеслиги, заняв последнее, 18-е место. Станислав провёл в чемпионате Германии 57 матчей, пропустил 97 мячей и девять раз сыграл «на ноль».

Евгений Плотников, «Альбасете»

Евгений Плотников Фото: Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС

Плотников не был настолько известным и титулованным вратарём в российском футболе, как Дасаев, Харин или Черчесов, тем не менее и он сыграл в топ-лиге. Возможно, вы даже не знали об этом факте.

Уроженец Краснодара воспитывался в «Кубани», в 1993 году перешёл в ЦСКА и поучаствовал с московской командой в Лиге чемпионов. А весной 1996-го, не будучи основным вратарём армейцев, неожиданно подписал контракт с клубом из чемпионата Испании. 23-летний Плотников приглянулся тренерскому штабу «Альбасете» в товарищеском матче испанцев с ЦСКА на сборах. Контракт подписали сразу на четыре года.

Однако в Ла Лиге российский голкипер не попадал в заявку до последнего тура. Только в мае 1996 года Плотников сыграл свой первый и последний матч в элите чемпионата Испании – против «Атлетико» (0:2) в Мадриде. Первый гол пропустил от самого Диего Симеоне.

«Альбасете» вылетел в Сегунду, а Евгений задержался в Испании ещё на сезон. Выходил на поле по большим праздникам, поэтому уже в 1998-м вернулся в Россию. Поиграл в высшем дивизионе за «Динамо» и саратовский «Сокол».

«В своём выборе я довольно скоро разочаровался, – рассказывал Плотников. – Судите сами: за два сезона в «Альбасете» поменялись семь тренеров. Почти каждый из них пытался протащить в команду своего вратаря. Меня, конечно, ставили время от времени, но у испанцев своеобразное отношение к вратарям-иностранцам – ты должен блистать в каждой игре, только тогда тебе место в «рамке» гарантировано. Как на это смотрело руководство клуба? Совершенно безразлично. Одни просто лгали, другие всё время обещали мне место в основе, а на деле даже не интересовались моей судьбой».

Руслан Нигматуллин, «Верона»

Руслан Нигматуллин Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Нигматуллин уезжал из России в Италию на пике. По итогам сезона-2001 Руслан второй год подряд был признан лучшим вратарём страны. Отъезд 27-летнего голкипера из «Локомотива» вышел скандальным. Контракт с железнодорожниками заканчивался, но московский клуб хотел получить деньги за трансфер, «Верона» же платить отказывалась.

Нигматуллин заключил договор с итальянским клубом на четыре с половиной года. Однако поиграл за «Верону» лишь во второй половине сезона-2001/2002. Точнее, провёл всего один матч в Серии А с «Интером». Его команда потерпела дома крупное поражение – 0:3. Да и тогда Руслан появился на поле по стечению обстоятельств – после травмы конкурента, которого пришлось менять на 20-й минуте при счёте 0:0. Первый мяч забил Хавьер Санетти, а потом дубль в ворота россиянина оформил Кристиан Вьери.

«В моём случае всё доходило до коррупционных схем, когда тренер по нефутбольным причинам не был заинтересован в том, чтобы включать меня в состав, – объяснял Нигматуллин, почему сидел на скамейке в «Вероне». – Помню, как на 70 минут вынужденно встал в ворота, проявил себя – и снова оказался в запасе. Тот год, что я провёл в «Вероне», стал для меня личной трагедией…. Италия – это был большой стресс: я просыпался в ужасном настроении и весь день проводил с кислой миной. На этом фоне у меня появились проблемы со здоровьем, стали мучить головные боли – всё это отчасти привело к тому, что я закончил карьеру в 31 год».

Вскоре Нигматуллин вернулся в Россию, выступал за ЦСКА. Потом ещё полгода поиграл в Серии В за «Салернитану».

Андрей Лунёв, «Байер»

Андрей Лунёв Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

История Лунёва – самая свежая, поэтому мы помним её лучше всего. Летом 2021-го Андрей не продлил контракт с «Зенитом», а решил попробовать себя в топ-лиге. На правах свободного агента 29-летний на тот момент россиянин перешёл в «Байер». Контракт подписали на два года.

Проблема Лунёва была в том, что он шёл в команду из Леверкузена под очень сильного конкурента. Финн Лукаш Градецки получил капитанскую повязку, а это означало, что он безусловный первый номер «Байера». Лунёву оставалось надеяться на редкие шансы, если не в Бундеслиге, то хотя бы в других турнирах. Но Андрея вдобавок замучили травмы. В сезоне-2021/2022 он пропустил 129 дней, на следующий год – ещё 117. Так что каждый выход на поле в составе «Байера» был большим событием для нашего легионера.

Тем не менее два из трёх своих матчей за Леверкузен Лунёв сыграл в Бундеслиге. По одному в каждом сезоне. Команда с Андреем в воротах победила на своём поле «Фрайбург» (2:1) и потерпела домашнее поражение от «Аугсбурга» (1:2). Летом 2023 года стороны не стали продлевать контракт. Уникальный сезон без поражений в Бундеслиге «Байер» выдал уже без Лунёва.

«Не жалел ли о переходе? Во время травм появлялись сомнения: может, нужно было подождать другой вариант? Но опыт, полученный в Леверкузене, бесценен. Я по-другому посмотрел на футбол. Умом понимаю, что это верное решение. Да, не получилось, однако я точно не жалею. И не жалел», – говорил о своей немецкой карьере Лунёв.

Интересно, что, помимо Лунёва и Черчесова, в чемпионате Германии был ещё один российский вратарь – Вячеслав Соколов. Он 11 раз попадал в заявку на матчи Бундеслиги в трёх разных сезонах в «Кёльне» в период с 2000 по 2004 год. Однако так и не вышел на поле. Соколов уехал из России в Германию в 18 лет и в течение восьми сезонов находился в системе «Кёльна», пройдя через юношескую и молодёжную команды. Играл за фарм-клуб, а в первой команде был только запасным. В российском чемпионате до РПЛ не дотянул.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Спорт-экспресса» и Sports.ru.