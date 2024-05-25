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Созин: «Зенит» можно поздравить и с золотом РПЛ, и с Кубком. Но игра — не чемпионская

Созин: «Зенит» можно поздравить и с золотом РПЛ, и с Кубком. Но игра — не чемпионская
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о чемпионстве «Зенита» в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Игры и чемпионаты забудутся, а результат останется. Через несколько лет болельщики и статисты посмотрят на итоги сезона и скажут: «О, «Зенит» шесть раз подряд выиграл чемпионство. Это гегемония». И ведь с ними не поспоришь! Но игра у «Зенита» – не чемпионская.

При этом думаю, что клуб можно поздравить и с золотом, и с Кубком, и с Суперкубком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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