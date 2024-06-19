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Игрок сборной Хорватии Пашалич: у нас ещё есть шанс выйти из группы на Евро-2024

Игрок сборной Хорватии Пашалич: у нас ещё есть шанс выйти из группы на Евро-2024
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Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы с Албанией (2:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Жаль. Первый тайм сложился не так, как мы себе представляли и планировали. Во втором тайме мы сильно прессинговали, забили два гола и перевернули матч. Не забили ещё один мяч, что бы обеспечило нам победу в матче. Албанцы показали, что они не сдаются и что они сильны. Тем не менее, мы всё еще в игре и ещё имеем шанс выйти из группы в последнем матче», — приводит слова Пашалича пресс-служба УЕФА.

Сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.

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