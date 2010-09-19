Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

"Карпаты" разгромили "Оболонь"

"Карпаты" разгромили "Оболонь"
Комментарии

В матче 10-го тура чемпионата Украины «Карпаты» со счётом 3:0 разгромили «Оболонь».

Чемпионат Украины

10-й тур

«Карпаты» (Львов) — «Оболонь» (Киев) — 3:0

Голы: Кузнецов, 66 (1:0); Кузнецов, 80 (2:0); Худобяк, 90+2 (3:0).

«Арсенал» (Киев) — «Металлист» (Харьков) — 0:1

Гол: Тайсон, 24.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022