"Карпаты" разгромили "Оболонь"
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В матче 10-го тура чемпионата Украины «Карпаты» со счётом 3:0 разгромили «Оболонь».
Чемпионат Украины
10-й тур
«Карпаты» (Львов) — «Оболонь» (Киев) — 3:0
Голы: Кузнецов, 66 (1:0); Кузнецов, 80 (2:0); Худобяк, 90+2 (3:0).
«Арсенал» (Киев) — «Металлист» (Харьков) — 0:1
Гол: Тайсон, 24.
Комментарии
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