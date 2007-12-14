Калакуцкий: Аршавин может облегчить Хиддинку задачу

Генеральный секретарь РФС Евгений Калакуцкий считает, что Андрей Аршавин может облегчить задачу тренерскому штабу сборной.

«На мой взгляд, Андрей сам, не дожидаясь тренерского решения, должен заявить: „Тренер, я готов поехать на чемпионат Европы в любом качестве. Используйте меня так, как считаете нужным. Если останусь в запасе, отнесусь к этому с пониманием“. Сколько у него еще в карьере будет крупных турниров? Тренер должен быть уверен, что хороший футболист, не попадающий в состав, не будет ныть по этому поводу», — заявил Калакуцкий, подчеркнув, что это мнение, которое он высказывает как простой болельщик.