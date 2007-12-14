Калакуцкий: Аршавин может облегчить Хиддинку задачу
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Генеральный секретарь РФС Евгений Калакуцкий считает, что Андрей Аршавин может облегчить задачу тренерскому штабу сборной.
«На мой взгляд, Андрей сам, не дожидаясь тренерского решения, должен заявить: „Тренер, я готов поехать на чемпионат Европы в любом качестве. Используйте меня так, как считаете нужным. Если останусь в запасе, отнесусь к этому с пониманием“. Сколько у него еще в карьере будет крупных турниров? Тренер должен быть уверен, что хороший футболист, не попадающий в состав, не будет ныть по этому поводу», — заявил Калакуцкий, подчеркнув, что это мнение, которое он высказывает как простой болельщик.
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