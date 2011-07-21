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Варгас: жаль, что сборная Перу не вышла в финал

Варгас: жаль, что сборная Перу не вышла в финал
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Полузащитник сборной Перу Хуан Варгас выразил сожаление по поводу того, что его команда не смогла выйти в финал розыгрыша Кубка Америки, передаёт Marca.

Напомним, что в полуфинале подопечные Серхио Маркаряна проиграли уругвайской сборной со счётом 0:2.

«Несмотря на то что мы проиграли уругвайской сборной, команда сыграла достойно. Очень жаль, так как мы надеялись сыграть и в финале. Но теперь нужно забыть о поражении, как следует отдохнуть и побороться за третье место», — заявил футболист.

Напомним, что Варгас был удалён во втором тайме за грубую игру

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