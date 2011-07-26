Российские легенды открывают сердца

Новости о том, что два самолета врезались в башни-близнецы Мирового Торгового Центра в Нью-Йорке.

«Я помню, что тут же стал звонить своей жене Наталье, хотя она находилась в Далласе, чтобы убедиться, что с ней и нашими двумя детьми все в порядке, — вспоминает он. — Я был напуган».

Именно поэтому Каменский, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» 1996 года, в настоящий момент являющийся членом совета директоров Континентальной Хоккейной Лиги, хотел сделать что-то необычное для того, чтобы отметить десятилетнюю годовщину.

Защитник Юрий Ляпкин, которому исполнилось 66 лет, присоединился к Каменскому и другим русским легендам хоккея — таким, как Александр Якушев (64 года), Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Михаил Шталенков и Владимир Лутченко в благотворительном сборе, предназначенных для вдов и детей пожарных Нью-Йорка, которые погибли при тушении пожаров, вызванных взрывом. Они стали участниками нескольких выставочных матчей, под общим названием «исторические битвы на льду», которые прошли в Бруклине (Нью-Йорк). В матчах также принимали участие хоккейные команды пожарных России и пожарного департамента Нью-Йорка. Игры, проведение которых проходило в рамках девятого ежегодного фестиваля российского наследия в «большом яблоке», были организованы российско-американским фондом, «Нью-Йорк Дейли Ньюз» и группой 10-ти по развитию при спонсорской поддержке, оказанной КХЛ. Игры прошли в центре спортивной авиации, расположенном на Флойд Беннетт в Бруклине, цены на билеты варьировались от 40 до 50 долларов за один билет. В Бруклине расположено несколько российско-американских секторов, включая Брайтон Бич, который является крупнейшим русскоговорящим сообществом в США.

Президент КХЛ Александр Медведев рассказал, что этот обмен означал для лиги. «Нашей надеждой является то, что выставочные игры укрепят дружеские отношения между нашими двумя обществами, а также окажут поддержку семьям тех, кто пожертвовал всем десять лет назад», — сказал он.

В первой игре команды пожарного департамента Нью-Йорка встретилась с командой пожарных из российского министерства по чрезвычайным ситуациям, победу в этой игре одержала российская команда со счетом 5: 2. Вторая игра прошла при участии команды легенд хоккея СССР и команды, составленной из игроков пожарного департамента Нью-Йорка и экс-игроков Нью-Йорк Рейнджерс, таких, как Рона Грешнера, Стива Викерса и Рона Дугуая.

Русские вновь выиграли, теперь уже со счетом 6:4, а Каменский, член тройного золотого клуба, отличился в игре, забив две шайбы и набрав 5 очков.

Каменский стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в 1996 году, также он трижды становился победителем Чемпионатов Мира и обладателем олимпийского золота в 1988 году. В настоящее время он вместе с семье живет в Коннектикуте.

Экс-защитник «красноармейцев» Сергей Гимаев, в настоящий момент работающий телевизионным комментатором, сказал, что сборная команда НХЛ – пожарного департамента Нью-Йорка была намного сильнее, чем русские могли ожидать.

В составе российских легенд также были Юрий Блинов, Евгений Давыдов, Александр и Владимир Голиковы, Юрий Лебедев, Владимир Лутченко, Юрий Ляпкин, Сергей Макаров, Игорь Мишуков, Виталий Прохоров и Виктор Шалимов.

«Это говорит о связи между пожарными, неважно, откуда они, — сказал пожарный комиссар Нью-Йорка Сальваторе Кассано. — Это событие, объединившее пожарных, и позволившее им отметить праздник атлетизма и товарищества».

Жертв трагедии 9/11 впервые почтили на «Мэдисон Сквер Гарден» 7 октября 2001 года, в игре открытия сезона НХЛ 2001/ 02 между «Баффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игроки обеих команд были одеты в специальные свитера с надписью «Нью-Йорк», расположенной по диагонали спереди свитеров. По окончании игры, завершившейся в овертайме победой «рейнджеров» со счетом 5:4, свитера были проданы на аукционе в целях сбора денег для фонда башен-близнецов. Перед началом игры Ларри Макджи из пожарного департамента Нью-Йорка вручил Марку Мессье из «Рейнджерс» пожарный шлем Рэя Дауни с его фотографией, спрятанной за край шлема, с просьбой надеть его. Дауни, который возглавлял команду по спецоперациям в пожарном департаменте, которого не смогли найти, был объявлен погибшим в результате героических усилий по спасению жертв. Из пропавших без вести 343 пожарных, команда по спецоперациям потеряла 95 человек, общий стаж работы которых составил 1600 лет. Заядлый болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс» Дауни был задействован в нескольких важных операциях до этого, он также был одним из основателей хоккейной команды пожарного департамента Нью-Йорка. Команда была сформирована в 1968 году, свою первую игру она провела против полицейского департамента Нью-Йорка в 1974 году. В настоящее время команда участвует в благотворительных турнирах по всему миру — от Аляски до Швеции.

Российские пожарные также имеют опыт по спасению жизней при трагических обстоятельствах. В период с 1996 по 2011 год 654 российских пожарных погибли в различных террористических актах в стране, когда их призывали для укрощения адского пламени в различных инцидентах.

За несколько дней до начала игр всех игроков пригласили на прием в российское консульство в Нью-Йорке, игроки российских легенд также посетили бродвейское шоу «Человек-паук» и поужинали в русском ресторане на Брайтон Бич.

«Эти мероприятия помогают людям объединиться и завязать новые знакомства, а также вспомнить прошедшие трагические события, — сказала Рина Киршнер, вице-президент российско-американского фонда. — Мы надеемся, что это событие станет началом позитивного диалога между российскими и американскими пожарными».