Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Российские легенды открывают сердца

Российские легенды открывают сердца
«Чемпионат»
Комментарии
11 сентября 2001 года Валерий Каменский находился предсезонном тренировочном сборе "Даллас Старз", когда услышал шокирующие новости.

Новости о том, что два самолета врезались в башни-близнецы Мирового Торгового Центра в Нью-Йорке.

«Я помню, что тут же стал звонить своей жене Наталье, хотя она находилась в Далласе, чтобы убедиться, что с ней и нашими двумя детьми все в порядке, — вспоминает он. — Я был напуган».

Именно поэтому Каменский, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» 1996 года, в настоящий момент являющийся членом совета директоров Континентальной Хоккейной Лиги, хотел сделать что-то необычное для того, чтобы отметить десятилетнюю годовщину.

Защитник Юрий Ляпкин, которому исполнилось 66 лет, присоединился к Каменскому и другим русским легендам хоккея — таким, как Александр Якушев (64 года), Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Михаил Шталенков и Владимир Лутченко в благотворительном сборе, предназначенных для вдов и детей пожарных Нью-Йорка, которые погибли при тушении пожаров, вызванных взрывом. Они стали участниками нескольких выставочных матчей, под общим названием «исторические битвы на льду», которые прошли в Бруклине (Нью-Йорк). В матчах также принимали участие хоккейные команды пожарных России и пожарного департамента Нью-Йорка. Игры, проведение которых проходило в рамках девятого ежегодного фестиваля российского наследия в «большом яблоке», были организованы российско-американским фондом, «Нью-Йорк Дейли Ньюз» и группой 10-ти по развитию при спонсорской поддержке, оказанной КХЛ. Игры прошли в центре спортивной авиации, расположенном на Флойд Беннетт в Бруклине, цены на билеты варьировались от 40 до 50 долларов за один билет. В Бруклине расположено несколько российско-американских секторов, включая Брайтон Бич, который является крупнейшим русскоговорящим сообществом в США.

Президент КХЛ Александр Медведев рассказал, что этот обмен означал для лиги. «Нашей надеждой является то, что выставочные игры укрепят дружеские отношения между нашими двумя обществами, а также окажут поддержку семьям тех, кто пожертвовал всем десять лет назад», — сказал он.

В первой игре команды пожарного департамента Нью-Йорка встретилась с командой пожарных из российского министерства по чрезвычайным ситуациям, победу в этой игре одержала российская команда со счетом 5: 2. Вторая игра прошла при участии команды легенд хоккея СССР и команды, составленной из игроков пожарного департамента Нью-Йорка и экс-игроков Нью-Йорк Рейнджерс, таких, как Рона Грешнера, Стива Викерса и Рона Дугуая.

Русские вновь выиграли, теперь уже со счетом 6:4, а Каменский, член тройного золотого клуба, отличился в игре, забив две шайбы и набрав 5 очков.

Каменский стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в 1996 году, также он трижды становился победителем Чемпионатов Мира и обладателем олимпийского золота в 1988 году. В настоящее время он вместе с семье живет в Коннектикуте.

Экс-защитник «красноармейцев» Сергей Гимаев, в настоящий момент работающий телевизионным комментатором, сказал, что сборная команда НХЛ – пожарного департамента Нью-Йорка была намного сильнее, чем русские могли ожидать.

В составе российских легенд также были Юрий Блинов, Евгений Давыдов, Александр и Владимир Голиковы, Юрий Лебедев, Владимир Лутченко, Юрий Ляпкин, Сергей Макаров, Игорь Мишуков, Виталий Прохоров и Виктор Шалимов.

«Это говорит о связи между пожарными, неважно, откуда они, — сказал пожарный комиссар Нью-Йорка Сальваторе Кассано. — Это событие, объединившее пожарных, и позволившее им отметить праздник атлетизма и товарищества».

Жертв трагедии 9/11 впервые почтили на «Мэдисон Сквер Гарден» 7 октября 2001 года, в игре открытия сезона НХЛ 2001/ 02 между «Баффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игроки обеих команд были одеты в специальные свитера с надписью «Нью-Йорк», расположенной по диагонали спереди свитеров. По окончании игры, завершившейся в овертайме победой «рейнджеров» со счетом 5:4, свитера были проданы на аукционе в целях сбора денег для фонда башен-близнецов. Перед началом игры Ларри Макджи из пожарного департамента Нью-Йорка вручил Марку Мессье из «Рейнджерс» пожарный шлем Рэя Дауни с его фотографией, спрятанной за край шлема, с просьбой надеть его. Дауни, который возглавлял команду по спецоперациям в пожарном департаменте, которого не смогли найти, был объявлен погибшим в результате героических усилий по спасению жертв. Из пропавших без вести 343 пожарных, команда по спецоперациям потеряла 95 человек, общий стаж работы которых составил 1600 лет. Заядлый болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс» Дауни был задействован в нескольких важных операциях до этого, он также был одним из основателей хоккейной команды пожарного департамента Нью-Йорка. Команда была сформирована в 1968 году, свою первую игру она провела против полицейского департамента Нью-Йорка в 1974 году. В настоящее время команда участвует в благотворительных турнирах по всему миру — от Аляски до Швеции.

Российские пожарные также имеют опыт по спасению жизней при трагических обстоятельствах. В период с 1996 по 2011 год 654 российских пожарных погибли в различных террористических актах в стране, когда их призывали для укрощения адского пламени в различных инцидентах.

За несколько дней до начала игр всех игроков пригласили на прием в российское консульство в Нью-Йорке, игроки российских легенд также посетили бродвейское шоу «Человек-паук» и поужинали в русском ресторане на Брайтон Бич.

«Эти мероприятия помогают людям объединиться и завязать новые знакомства, а также вспомнить прошедшие трагические события, — сказала Рина Киршнер, вице-президент российско-американского фонда. — Мы надеемся, что это событие станет началом позитивного диалога между российскими и американскими пожарными».

Поделиться
Теги Хоккей Прочие турниры ИИХФ •••

Заглавное фото: Fotobank.ru/Getty Images, официальный сайт ИИХФ.

Источник: IIHF

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022