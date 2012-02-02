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Шумаков: сначала надо доиграть "регулярку"

Шумаков: сначала надо доиграть "регулярку"
«Чемпионат»
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"Сибирские снайперы" на своей площадке добились волевой победы над "Локо" со счётом 2:1. Автор первой шайбы в ворота ярославцев Сергей Шумаков после игры ответил на вопросы.

— Тяжело было играть. В «Локо» собраны молодые ребята, они хотят доказать, попасть в Высшую лигу, поэтому и бегут вперёд.

— За счёт чего смогли совершить «камбэк» на последних минутах встречи?
— Мастерство (смеётся). Шучу, конечно. Наверное, где-то повезло — не всегда же удача должна быть на стороне противника.

— По ходу матча не складывалось впечатления, что игра идёт до гола?
— Нет. Молодёжный хоккей он такой — забьёшь один, а потом понесутся голы. Не думал об этом, думал, чтобы команда больше забила.

— Когда сравняли, то стали настраиваться на овертайм?
— Да, но всё равно верили, что можем забить ещё, потому и забили.

— Вы одержали четвёртую победу подряд. «Снайперы» набрали ход?

Сергей Шумаков

Сергей Шумаков

— С новым тренером всё по-другому стало: и дисциплина, и тренировочный процесс. Поэтому ребята набирают обороты, все выкладываются, бьются, под шайбу ложатся, поэтому и выигрываем.

— После сверхрезультативной игры с «Барсом» сложно было в матче с «Локо» эмоции найти?
— Понятно, что когда команда забивает семь шайб, то эмоции не такие от гола, нежели когда ты забиваешь при счёте 0:1. Это совсем разные эмоции.

— Как Алексей Лучников отреагировал на то, что не поедет на Кубок Вызова?
— Расстроился. Любой хоккеист хочет съездить и поиграть на Матч звёзд.

— К плей-офф уже готовитесь?
— Нет, сначала надо доиграть «регулярку». Время подготовиться будет.

— Этот сезон сложнее, чем прошлый, выходит?
— Да, зато игр будет больше, поиграем подольше. Меньше тренировок — больше игр.

— Наверное, вы знаете, что сказал о вас Дмитрий Юшкевич на одной из пресс-конференций. Выводы для себя какие-нибудь сделали?
— Конечно, надо над собой поработать. Но я не воспринял эти слова близко к сердцу, пропустил мимо ушей и работаю дальше.

— Сильно не расстроились?
— Почему? Было тяжело играть после таких слов.

Сергей Шумаков

Сергей Шумаков

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Теги Хоккей МХЛ МХЛ МХК Сибирские Снайперы •••

Заглавное фото: Официальный сайт ХК "Сибирь" (Новосибирск)

Источник: Sibsport.info

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