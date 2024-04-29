Глотов: сейчас не самое простое время. Мы рады представлять Россию с флагом

Капитан сборной «Россия 25» нападающий СКА Василий Глотов заявил, что все хоккеисты в команде горды представлять национальную команду с флагом России на груди.

«Конкретно в СКА нам дали достаточно времени для отдыха. Потом предоставили тренировочный план, чтобы подготовиться к сборной. Всё отлично. Все другие ребята также персонально готовились ближе к сбору, сейчас находятся в хорошей форме и на отличном эмоциональном подъёме. Поэтому всё супер.

Нашивка капитана? Естественно, это ответственность и это признание. Очень приятно. Хорошее давление, которое я люблю. Буду оправдывать этот выбор и вести команду за собой. Все ребята дружные, мы давно друг друга знаем. Представляем нашу страну. Сейчас не самое простое время. Мы все очень рады играть конкретно с этой нашивкой и с флагом. Поэтому о чём тут можно говорить. Реально рады собраться и провести какое-то время вместе», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.