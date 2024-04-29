Лидер СКА — о раннем вылете из плей-офф: когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле

Капитан сборной «Россия 25» нападающий СКА Василий Глотов рассказал, что не сразу принял вылет из плей-офф КХЛ. Петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф в пяти матчах.

«Конечно, удалось восстановиться после вылета из плей-офф, уже соскучились по хоккею. Какое-то время ушло на то, чтобы осознать поражение. Знаете, в боксе так иногда говорят, что, когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле и понять, почему ты пропустил удар и там оказался, а не сразу подниматься. У нас в команде была такая же ситуация. Мы вместе полежали внизу, это очень неприятно. Но нашли моменты, над которыми будем работать, чтобы двигаться вперёд.

Без этих поражений мы не пройдём дальше, значит, у нас такой путь. Как я уже раньше говорил, во всех видах спорта какие-то команды проходили через тяжёлые поражения, проигрывали не один год, но если таков путь к победе, то мы заплатим любую цену. У нас есть одна задача, и мы будем двигаться вперёд», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.