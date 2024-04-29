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Ротенберг рассказал, почему приняли решение сократить количество игр сборной «Россия 25»

Ротенберг рассказал, почему приняли решение сократить количество игр сборной «Россия 25»
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, почему приняли решение сократить количество игр на турнире «Большой тур Сборной» по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году по рейтингам, охвату и игре победили и показали игру высочайшего уровня, забили 50 голов. С этой позиции всё было замечательно. Где-то, наверное, учли в спортивном плане, что ребятам надо больше восстановиться. У нас были игры чуть ли не каждый день, с учётом перелётов очень тяжёлая серия. В плей-офф КХЛ игры через день, а там каждый день. Поэтому решили, что для того, чтобы нам показать самую яркую игру, лучше провести пять матчей. Спокойно летать и восстанавливаться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.

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