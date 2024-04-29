Ротенберг рассказал, почему приняли решение сократить количество игр сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, почему приняли решение сократить количество игр на турнире «Большой тур Сборной» по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году по рейтингам, охвату и игре победили и показали игру высочайшего уровня, забили 50 голов. С этой позиции всё было замечательно. Где-то, наверное, учли в спортивном плане, что ребятам надо больше восстановиться. У нас были игры чуть ли не каждый день, с учётом перелётов очень тяжёлая серия. В плей-офф КХЛ игры через день, а там каждый день. Поэтому решили, что для того, чтобы нам показать самую яркую игру, лучше провести пять матчей. Спокойно летать и восстанавливаться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.