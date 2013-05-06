"Островитяне" умерли внезапно

Не знаю уж, какая муха укусила известного хоккейного эксперта, но после второго матча он сказал буквально следующее: «Малкин – хороший хоккеист, не поймите меня неправильно. Он может делать с шайбой всё, что хочет, это разносторонний игрок. Но никогда не делайте так, как Малкин в этом эпизоде. Он ленив. Посмотрите: „Питтсбург“ уступает в счёте, Малкин теряет шайбу на чужой синей линии и едет на смену – а вы видите, как мало времени осталось? Дети, никогда так не делайте», – заявил кто бы вы подумали? Конечно, великий и ужасный Дон Черри. А уж согласны вы с ним или нет – это ваше личное дело.

А мы продолжим. Что касается Кросби, то его появление во второй встрече плей-офф против «Айлендерс» показало, что Сид полностью восстановился и готов приносить пользу своей команде, однако, как мы все могли

5 мая 2013 года. Нью-Йорк. Плей-офф НХЛ. 1/8 финала. Матч № 3. «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:5 (ОТ). Евгений Набоков отражает очередную атаку

понять по итогам второго матча, усилий одного Кросби вряд ли достаточно, чтобы для начала хотя бы пройти «Айлендерс».

Сам Сид оценил своёе появление так: «Нормально. Немного застоялся. У нас не много времени, так что нам надо найти способ создавать опасные моменты и играть лучше».

Что ж, третья игра и должна была дать ответы на многие вопросы. В том числе и на самый главный: было ли поражение «Питтсбурга» лишь случайностью или у команды есть проблемы?

«Островитяне», словно изголодавшись по хоккею, сразу бросились в атаку, и это, видимо, стало сюрпризом для «пингвинов». Не прошло и двух минут, как счёт стал 1:0 в пользу «Айлендерс» — автором заброшенной шайбы стал Моулсон. И далее преимущество оставалось за хозяевами, которые шли вперёд, сметая на своём пути всех и вся, и такая тактика себя полностью оправдывала. И вот уже 2:0, а ведь со стартового вбрасывания не прошло и шести минут!

А «Островитяне» обороты не сбавляли, вплоть до того момента, пока не последовали удаления. Какие спецбригады работают у «Питтсбурга» в большинстве, известно всем — и это сработало. Втроём против пятёрки «пингвинов» — это приговор. В исполнение он был приведён моментально, причём подопечным Байлсмы потребовалось меньше минуты большинства, чтобы счёт сравнять. Сперва отличился Игинла, а через 19 секунд Куниц, и «Питтсбург» строевым шагом вернулся в игру. Даже несмотря на то, что «Айлендерс» продолжал атаковать. Правда, в действиях хозяев появилась какая-то неуверенность, и не мудрено.

Этим вновь воспользовался «Питтсбург». Ровно за минуту до окончания первого периода тройка Дюпуи – Кросби – Куниц организовала третью шайбу в ворота Евгения Набокова. 3:2 в

пользу «Пингвинов» после 0:2 и первой двадцатиминутки.

Второй период начался точно так же, как и первый. «Островитяне» бросились отыгрываться, правда, в отличие от первой трети, их атакующий порыв достаточно быстро иссяк. Плюс после первого бурного периода команды наверняка получили в раздевалках отеческие внушения тренеров, поэтому старались в первую очередь обезопасить свои ворота. А уже во вторую очередь придумать что-нибудь впереди. Нагляднее всего об этом говорит количество бросков по воротам: 8-8. То есть почти ноль.

Совершенно потерялся Таварес. А ведь во второй двадцатиминутке он имел шикарный шанс сравнять счёт, но в последний момент его догнал защитник «Питтсбурга». Повторюсь, догнал Товареса, который проблем со стартовой скоростью никогда не имел. В результате этого вместо шайбы в воротах Флери оказался сам нападающий.

Когда минул экватор основного времени, «пингвины» стали чуть чаще беспокоить Набокова своими вылазками, и в итоге им удалось своего добиться. Голевую, как оказалось, атаку «Питтсбурга» начал вратарь Марк-Андре Флери, а завершил приобретённый по ходу сезона защитник Даглас Мюррей, мощнейшим броском не оставивший шансов Набокову. 4-2 после двух периодов.

Отметим отдельно: «островитяне» много внимания уделяли Малкину, которого при удобном случае каждый считал своим долгом «боднуть». А ведь если брать два предыдущих матча, «островитяне» выглядели намного лучше «пингвинов» именно в силовой борьбе.

Третий период должен был дать ответ, готов ли «Айлендерс» биться с заведомо превосходящим его по основным тактико-техническим показателям соперником. Ответ этот получился положительным, но для хозяев весьма непростым. И когда на четвёртой минуте «пингвины» заработали большинство, казалось, сейчас подопечные Байлсмы добьют «островитян» и спокойно доведут дело до победы. Вместо этого «Питтсбург» позволил себе пропустить гол в численном большинстве. Окпосо сократил отставание в счете до минимума — 4:3.

А через пять минут своё слово сказал тот, кому это и полагается, но про кого за два с половиной матча все успели забыть. Джон Таварес отправил свою первую шайбу в этой серии в ворота Флери. Тут же «островитяне» получили прекрасный шанс выйти вперёд, поскольку теперь уже «пингвины» нарушили правила и остались вчетвером, но свой шанс им использовать не удалось.

В итоге третий период так и завершился боевой ничьей, плавно перейдя в овертайм. Примечательно, что в третьем игровом отрезке подопечные Капуано нанесли по воротам Флери тринадцать бросков, тогда как подопечные Байлсмы всего три. И кто в этом матче, извините за выражение, фаворит?

«Внезапная смерть» — именно так называют овертаймы в плей-офф НХЛ. Хотя, собственно говоря, почему только в НХЛ? Везде, где они играются в неограниченном формате, без всяких последующих буллитов. Вот и в третьем матче этой серии всё решилось в дополнительное время — и много его не понадобилось.

«Айлендерс» начали овертайм столь же резво, как и все предыдущие периоды. Скажем честно: они имели несколько неплохих возможностей для того, чтобы отправить шайбу в ворота Флери. Но «пингвины» не только смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности, но и провели акцию устрашения, которая в итоге завершилась нарушением правил на Кросби.

Про игру «Питтсбурга» в численном большинстве мы уже проели читателям плешь, но куда ж деваться? «Островитянин» Брайан Штрайт катился на скамейку штрафников грустно-грустно, как будто всё знал заранее. Предчувствия его не обманули. Для реализации большинства Байлсма бросил в бой Малкина, Куница, Кросби с двумя защитниками — Мартином и Летангом. 33 секунды эта спецбригада мотала и крутила четвёрку «Айлендерс», как хотела, и в итоге забросила шайбу, которая принесла «Питтсбургу» вторую победу в нынешнем плей-офф и вывела его вперёд в серии.

Впереди четвёртый матч. Но разве кому-нибудь что-нибудь ясно, как казалось всего лишь неделю назад?