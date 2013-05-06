Лучшая Канада — проигрывающая Канада

ГРУППА «А»

Белоруссия – Словения — 4:3

Белоруссии на этом турнире можно даже последнее место в группе занять – все равно не вылетят в низший дивизион. Почему не вылетят? В следующем году им принимать чемпионат мира. В элитном дивизионе. Потому никто их вниз не отправит. Но эта сборная желает всем показать, что в следующем году, дома,

будет хороша. Или хотя бы удовлетворительна. Не менее чем на три с минусом сыграет. Поэтому не самой сильной Словении пришлось тяжко пострадать. С разницей в одну шайбу.

Началось всё вполне удачно для словенцев. Забросив первыми на 14-й минуте, они некоторое время удерживали счёт. Удержали бы до перерыва – шансы на успех возросли. Но за две минуты и 41 секунду до конца стартового отрезка злодей Илья Казнадей счёт сравнял. А Александр Китаров в середине второго периода добавил, и всё стало прекрасно — 2:1.

Словенцы, правда, не размякли и полезли сравнивать. Играли достойно, белорусам было несладко. В третьем периоде пошла весёлая и красивая игра. Словенцы дважды сравнивали после долгих атакующих потуг, но им тут же накладывали добавку. Вначале Андрей Филичкин, а потом Алексей Угаров — 4:3.

Словенцы в конце вновь попытались сравнять счёт, меняли вратаря на шестого полевого, брали тайм-аут. Но белорусы ответили своим тайм-аутом и добились первой победы на турнире. Словения перебросала соперника 30-17. А толку?

Швейцария – Канада — 3:2 (ПБ)

Швейцарцы, право, совсем обнаглели. После шведов они решили ещё и канадцев обыграть. И как бы «кленовые листья» ни играли мускулами, как ни проводили резкие и настырные атаки, их не хватило.

Швейцарцы отличились первыми. На 14-й минуте Денис Холленштайн, которому откинул назад шайбу партнёр, пробил Майка Смита. Канада долго не могла сравнять счёт. В первом периоде команда нанесла в створ всего три броска.

Во втором Эндрю Лэдду наконец удалось сделать 1:1. Шикарное замыкание прострела. В третьем с точностью лазера поразил верхний угол ворот Швейцарии Мэтт Рид.

Но европейские горцы обнаглели: в свалке у ворот сделали 2:2, отличился Нино Нидеррайтер. А победа пришла за пределами основного времени и овертайма, когда в серии из 16 (!!!) буллитов Рето Сури дважды переиграл Майка Смита, а у канадцев огорчить Мартина Гербера смог только Мэтт Дюшейн. Швейцария радуется, да и Россия тоже может. Такой состав Канады обыгрывать вполне можно. С Ковальчуком-то…

Норвегия – Дания — 3:2

В этом матче хоккеистам не стали выдавать топоры и шлемы с рогами. Мухоморами также никого из участников кормить не разрешалось. Но и в невыносимых для хорошего побоища условиях викинги смогли устроить битву.

Норвежцы быстро повели в счёте, и это был не Патрик Торесен, а Матс Трюгг. В середине второго периода счёт стал 2:0. Как бы удивительно ни прозвучало, это снова был не Торесен, а Андерс Бастиансен.

В третьем периоде Дания сравняла счёт — 2:2. Всё шло к овертайму. Но тут у Норвегии всё-таки отличился Торесен. 3:2 – страна фьордов лидирует в шведской группе с шестью очками. Вполне прилично играющая Дания на последнем месте с нулём.

5 мая 2013 года. Стокгольм. Чемпионат мира. Групповой этап. Норвегия — Дания — 3:2

ГРУППА «B»

Франция – Австрия — 3:1

Важный для аутсайдеров матч получился боевым. Австрийцы надеялись на звёздного форварда Томаша Ванека. Французы – на опытного вратаря Кристобаля Юэ. Галльские боевые петухи быстро клюнули

соперника двумя шайбами в исполнении Дамьена Флери и Тэдди Да Косты, чем сильно ударили по надеждам Австрии на победу. Проигрывающие, конечно, не сдались. Бросали часто, имели хорошие возможности отличиться, но Юэ действовал очень надёжно.

Во втором периоде французам помогли два удаления соперника. А на 38-й минуте австрийцев накормил Жюльен Дерозье — 3:0.

Ванек все-таки показал свой класс в середине третьего периода — 3:1. Но его шайбы австрийцам явно не хватало. Они брали тайм-аут, когда в конце удалился Йорик Трей, меняли вратаря – всё без толку. Французы одержали первую победу.

Германия – Россия — 1:4

Россияне много бегали во встрече со сборной Германии. Немцы занимались тем же. «Карусель, карусель, начинаем рассказ…» Разница в том, что у Германии не было с Ковальчука с Радуловым и Медведевым.

Если не брать забросанного разнообразными шапками Илью и его верного друга Александра, то проблемы в атаке нашей сборной есть. Два периода уверенно проигрывать Германии по броскам в створ – это, конечно, нечто. В третьем хоккеисты нашей сборной подравняли этот показатель, произведя аж 14 выстрелов, но по общему показателю уступили.

2:0 – счёт вполне красивый. Но когда Германия сделала 1:2 законно и 2:2 незаконно, захотелось стать выразителем народного гнева. Хотя ладно. 3:1 Ильи Ковальчука успокоили. 4:1 Дениса Кокарева в пустые ворота порадовали фанатов «Динамо». Пока все равно облегчённый тренировочно-групповой режим. Семён Варламов — молодец, хотя мог бы и спасти, когда Джон Трипп отбирал у него «сухарь».

Латвия – США — 1:4

Латыши – как бабочки: летают, порхают, а ты веришь в них, веришь… Летите, летите! Но потом прибегают хулиганы с сачком и крылышки обрывают…

Первый период славные прибалты держались, не давая сборной США изменить счёт на табло. Подвиг? Подвиг! Во втором забросили. Подвиг Артура Кулды? Подвиг! Но штатовцы тут же ожили и загрузили две ответные тележки. В равных составах отличился Тим Стэплтон. В большинстве – Дэвид Мосс. Эдгар Масальскис пока не накопил нужного количества магических сил, чтобы ловить всё. Подвиги были напрасны…

Латыши, кончено, могли забросить ещё, но вратарь сборной США Бен Бишоп был слишком хорош. Соперники пытались ударить голкипера посильнее, чтобы поменьше спасал. Штатовцы в ответ даже не пытались вбить хулиганов в лёд. Тихо, спокойно, без шумов и стонов «звездно-полосатые» забросили ещё две — 4:1. На этом команды разошлись. Подготовку Латвии к Австрии и Франции можно считать успешной.