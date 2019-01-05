Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага

Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.

Восемь лет назад после победы в Баффало нашу «молодёжку» не только носили на руках, но и критиковали. За мат, который проник в прямой эфир во время награждения, и за чрезмерно бурное празднование в самолёте. Даже в той бочке липкого и сладкого мёда нашлась ложка чёрной субстанции. Подбросили её, впрочем, наши парни сами, не сдержав эмоций. Когда Тарасенко, Кузнецов и Панарин вернулись на родину, об их похождениях быстро забыли. Всеобщая радость сгладила все углы.

«Победителей не судят», — с этой укоренившейся в обществе мыслью мы снисходительно относимся к чрезмерной эйфории. При этом инструкций, что делать с проигравшими, в отечественном фольклоре не найти. Однако годами нашим спортсменам вдалбливается в голову, что проигрывать тоже надо уметь. И с них, проигравших, всегда больше спрос, чем с победителей. Тем удивительнее реакция некоторых игроков и главного тренера «молодёжки» на вылет в полуфинале чемпионата мира.

И ладно выходка Клима Костина. Об этом уже немало сказано по обе стороны океана. Брошенный шлем, «фак» в адрес трибун и демарш награждения часами его совершенно не красит. Мало кого сейчас волнует, что чуть остыв, наш капитан поспешил извиниться. Когда ты профессиональный хоккеист, пусть и молодой, забрать слово просто так не получится. Все политкорректные заявления будут звучать приглушённо на фоне эмоциональных спичей. Для Костина это должно стать уроком.

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За своё поведение Костин извинился. Эту станцию мы уже проехали, хотя Климу наверняка напомнят о необдуманных поступках, когда он вернётся в «Сан-Антонио». Но вот его слова о том, что в Канаде всё всегда против русских, выглядят странно. Много ли сам Клим играл против канадских сверстников на их территории? Часто ли становился жертвой судейского произвола? Что-то нам подсказывает, что эти слова нашего капитана основаны отнюдь не на собственном жизненном опыте.

Быть может, произнося фразу «мы русские, здесь всё против нас», Костин имел в виду что-то другое. Например, поддержку трибун, которые, разумеется, были в нашем полуфинале за американцев. Вот только чуть раньше в своём послематчевом интервью Клим всерьёз рассуждает о том, что в НХЛ гол Никиты Шашкова засчитали бы, и никакого удара коньком не было. Про НХЛ капитану «молодёжки», конечно, виднее, хотя сам он ещё не провёл за «Сент-Луис» ни матча. Вот только причём тут эта лига, если дело было на турнире под эгидой ИИХФ?

Если бы перед началом МЧМ кто-то сказал, что мы будем цитировать Георгия Черданцева, а тем более – соглашаться с ним, впору было покрутить пальцем у виска. Футбольный комментатор, обычно обходящий хоккей стороной, известен своими не самыми меткими прогнозами и одиозными высказываниями. Но совет Костину он дал такой, что лучше не придумаешь:«Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только соперник».

Считается, что подобная риторика свойственна зрителям федеральных каналов, которые о неком внешнем враге узнают из программ Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва. Но откуда подобные мысли в голове у 19-летнего парня, который последние два года живёт и играет в США? Всё встаёт на свои места, когда Валерий Брагин, отвечая на вопросы о незасчитанной шайбе, произносит те же самые слова. Гол, якобы, чистый, а движения коньком не было.

То, что простительно молодому пацану, для которого это была последняя попытка выиграть золото молодёжного чемпионата мира, не красит умудрённого опытом наставника. Брагин, с виду, не производит человека вспыльчивого. Несмотря на напряжённый характер матча с американцами, интервью он давал спокойно, рассудительно. Тем удивительнее, что чёрное Валерий Николаевич представляет белым. Не может же быть такого, что главный тренер сборной России не в курсе об изменениях в правилах?

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Впрочем, два года назад мы уже проигрывали американцам, будучи уверенными в том, что в серии буллитов пробивается три броска, а не пять. Тогда в правила ИИХФ только-только внесли корректировки. Нельзя полностью исключать, что Брагин, а вместе с ним и игроки, попросту не знали, что с этого сезона достаточно всего лишь развернуть коньки в сторону ворот, чтобы гол не засчитали. Никакого футбольного движения делать уже не обязательно.

Но всё же не покидает ощущение, что внутри молодёжной сборной царило военное положение. Вместо раздевалки – окоп, в качестве полководца – главный тренер. Ну а сверстники-соперники, разумеется, враги. Судьи также с самого начала были по другую сторону баррикад, хотя грубых ошибок в матчах с участием сборной России не допускали. Не считать же таковой назначение двух буллитов за один эпизод с участием Дмитрия Саморукова. Да и большой штраф Ивана Муранова за колющий удар осудили даже на родине.

Не удивимся, если руку к такому восприятию окружающей действительности приложил Олег Знарок. Забираться под панцирь и из-под него отстреливаться – это вполне в духе консультанта «молодёжки». Помните, как сборная России выиграла первый и единственный чемпионат мира под его руководством? Знарка удалили в полуфинале за жест «больного горла», а команда, сплотившаяся вокруг дисквалифицированного главного тренера, вынесла финнов в финале.

Все этим методы мотивации не новы, и широкое используются не только в хоккее. Представив, что против тебя весь мир, проще склеить любой коллектив, будь то рота солдат, хоккейная команда или целая страна. Вот только для нас, почему-то, это становится национальной идеей. Громкие слова, брошенные тренером в раздевалке, могут поднять на подвиги, но если прорастут в голове двадцатилетних парней – рискуют мутировать в нелепые оправдания, которые не имеют ничего общего с реальностью.