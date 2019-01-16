«В Финляндии был чемпионат мира по сауне. Русский умер, финн впал в кому»

Финский нападающий Юусо Пуустинен почти всю карьеру провёл на родине, и только в 30 лет, после шикарного сезона в «Ювяскюле» (30 голов, 51 очко в 53 матчах и победа в Лиге чемпионов) переехал в КХЛ. Он с большим отрывом лучший бомбардир «Нефтехимика», а ещё месяц назад лидировал в списке снайперов лиги.



В интервью «Чемпионату» Пуустинен поделился впечатлениями от жизни в России и уровне хоккея в КХЛ, рассказал о своей родине и о том, откуда в маленькой Финляндии берётся столько ярких игроков, и поделился воспоминаниями о финале противостояния ХИФКа и «Йокерита».

— Не так давно вы возглавляли список снайперов КХЛ, да и сейчас находитесь недалеко от лидеров. Вам вообще важна эта гонка?

— Конечно, я хочу выступать как можно лучше, но, начиная сезон, я не думал о том, что хочу выиграть эту гонку. После сезона посмотрим, на каком месте я оказался, но сейчас это не занимает мои мысли. Я не слежу за тем, кто как выступает, концентрируюсь на себе и нашей команде. Моя жизнь не меняется в зависимости от того, сколько кто забил голов, и я не буду тратить на это энергию.



Я стараюсь делать, как лучше для меня самого и для команды. Если это будет значит, что я могу выиграть эту гонку, хорошо.

— Осень для «Нефтехимика» прошла неплохо, но с наступлением зимы всё пошло наперекосяк. У вас один гол в 11 матчах, у «Нефтехимика» — одна победа в 11 последних играх (разговор состоялся перед матчем со СКА, в котором нижнекамцы добились волевой победы. – Прим. «Чемпионата»). Что пошло не так?

— Сезон складывается для нас непросто, это точно. Мы начали нормально, но после этого был длинный отрезок, когда мы выигрывали лишь эпизодически. Сейчас у нас новый тренер, многое изменилось. Думаю, команде это пошло на пользу. В последнее время мы стали набирать очки, это и нужно, чтобы попасть в восьмёрку.

— Думаете, у вас ещё есть шанс сделать финальный рывок и зайти в зону плей-офф?

— Несомненно.



— Осталось всего 13 матчей, а вы отстаёте от восьмого места на девять очков.

— Уже девять очков? Не знал, что столько. Но всё равно, 13 игр – это 26 возможных очков. Это возможно, мы постараемся это сделать.



— У вас часто бывают длинные голевые серии?

— Думаю, это всегда так. Я стараюсь играть стабильно. В последнее время я мало забивал, но понимаю причины этой засухи. Важно не то, что прошло, а то, что впереди. Я беспокоюсь только о грядущих 13 матчах.



— Сейчас у вас часто меняются партнёры, это не мешает?

— Нет. Я весь сезон играл с финскими ребятами, но сейчас они в Нижнекамске залечивают травмы. Сейчас я играю с Нестрашилом и Порядиным. Мне не тяжело с ними.

Лучшие легионеры КХЛ. Кем они были раньше Те, на кого нужно равняться.

«Самый сильный соперник – «Авангард», самый крутой русский в КХЛ – Шипачёв»

— Кто был самым сложным соперником для вас в КХЛ?

— Омск, мы с ним играли первый выездной матч в сезоне. В лиге много сильных команд, но если вспоминать, то тот матч был самым тяжёлым, а соперник – самым сильным.



— Со СКА вы ещё не играли, чего ждёте от этого матча?

— Не знаю, я против них ни разу не играл.



— Но вы играли со сборной Финляндии против сборной России, там практически половина игроков из СКА, половина из ЦСКА.

— Да, сборная России очень хороша. И ЦСКА тоже, а СКА как минимум не хуже. Будет сложный матч.



— Думаете, забьёте в Петербурге?

— Надо всегда настраиваться на то, что забьёшь. Чтобы добиваться успеха, надо быть уверенным в себе, чувствовать, что у тебя получится. Если думать, что ты недостаточно хорош, или не сможешь забить, это отбрасывает тебя назад. Нужно иметь хороший настрой, думать о возможности, которая у тебя есть. Большую часть своей карьеры, где бы я ни играл, забивал много. Я стараюсь делать свою работу как можно лучше.



— Кто самый опасный русский игрок в КХЛ?

— Их много.



— Ковальчук здесь уже не играет (Пуустинен носит 71-й номер в честь Ильи Ковальчука. – Прим. «Чемпионата»).

— Да, он хорош. Я ещё не играл со СКА, но из тех, с кем уже встречался…

— Мозякин?

— Да, он очень хорош. Спокоен с шайбой, здорово отдаёт передачи и отлично бросает сам. Мне нравится Шипачёв, у него невероятное чувство игры, он прекрасно видит площадку и отдаёт классные передачи. Ещё есть Капризов, но в ЦСКА много хороших игроков. Я бы назвал Шипачёва и Капризова.



— А среди легионеров?

— Тут тоже богатый выбор. Отмечу Дэна Секстона, он долгое время играл в «Нефтехимике», и когда я пришёл сюда, часто слышал о нём. Потом мы играли против «Автомобилиста», и я убедился, что это отличный игрок. Ещё Найджел Доус – очень хороший снайпер.

«В КХЛ мне нравится, жаль только, что выигрываем не так часто»

— Вам в КХЛ нравится?

— Да. Я много лет отыграл в Финляндии, четыре года провёл в Северной Америке. Я искал новый вызов в карьере, появилась возможность поехать в КХЛ, желание тоже было. Пока что это непростой опыт, ведь в Финляндии нет таких дальних выездов.



— Вы уже съездили на Дальний Восток и в Китай. Чем занимались в самолёте?

— Спал. Спал и смотрел Netflix. Ранние игры – это не проблема, мы же профессионалы и должны быть готовы играть в любое время. Клуб старается как можно больше облегчить нам переезды. У нас великолепный доступ в аэропортах, сервисмены полностью берут на себя погрузку баулов, подготовку раздевалки и прочее, мы просто садимся в самолёт и после перелёта едем в отель. И летаем на чартерах. Все организовано хорошо, отличие от Финляндии в том, что матчи идут через день.



— В Финляндии команды обычно путешествуют на автобусе?

— Да, обычно на автобусе. Если надо ехать на север, то тогда летим на самолёте, но обычным рейсом. Чартерами мы летали в Лиге чемпионов. В «Нефтехимике» мне не на что жаловаться, с нами хорошо обращаются. Жаль только, что мы не так часто выигрываем.



— В начале сезона вы говорили, что КХЛ – это вершина Европы. Получается, ваше мнение не изменилось?

— Естественно. Лучшие команды КХЛ – это лучшие команды в Европе. В прошлом сезоне мы с «Ювяскюля» выиграли Лигу чемпионов, так что я знаю уровень лучших команды европейских чемпионатов. Лучшие матчи в КХЛ как минимум не хуже, а может даже качественнее.

— Что насчёт конкуренции?

— В любой лиге большие команды всегда будут наверху, а команды поменьше – пониже. Но я особо не смотрю в таблицу или статистику. Фокусируюсь на своей ежедневной работе.



— В конце декабря в «Нефтехимике» поменялся тренер. Как Буцаев пытается изменить игру команды? Заметно, что его методы работают?

— Самый явный признак — это то, что мы набираем очки. Мы добились одной победы в последних пяти матчах, плюс набрали ещё пару очков. Это лучше, чем было раньше, так что прогресс есть.



— Большая часть матчей «Нефтехимика» заканчивается с разницей в одну шайбу, будь то победы или поражения.

— Здесь играют хорошие игроки и хорошие вратари, все команды стараются строго играть в обороне. Забивать очень тяжело.



— Был такой вратарь, который вас вывел из себя своей надёжной игрой?

— Не сказал бы. Конечно, иногда они играют лучше меня, я бы даже сказал, почти всегда. Со многими вратарями у нас получались хорошие противостояния. На рукопожатии я обычно говорю им: «Здорово сыграл, сегодня ты был лучше меня». А если я забил, тогда вратарь говорит мне что-то похожее.

«Матч с Россией на футбольном стадионе – один из самых ярких моментов в карьере»

— Месяц назад вы уже играли в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Финляндия проиграла, но каково было вам играть на глазах у 70 тысяч болельщиков?

— Даже больше было! Пожалуй, это был один из самых ярких моментов в карьере. Не так много игроков получают шанс сыграть в таком матче. Даже несмотря на то что Финляндия проиграла, у меня остались шикарные воспоминания. Россия всё равно была фаворитом, мы не смогли в тот день сыграть лучше. Думаю, все, кто был в тот день на арене – игроки, зрители, все остальные, — запомнят этот матч.



— Вы впервые играли на большом стадионе?

— Это был в третий раз. До этого я играл на Олимпийском стадионе в Хельсинки, когда выступал в Финской лиге в 2014 году. Наш ХИФК встречался с «Йокеритом», это принципиальное противостояние, обе команды из Хельсинки. Забавно, что за всю историю встреч ХИФК и «Йокерита» была ничья по победам в регулярных сезонах – по 105 у каждой команды. И этот матч был нашей последней встречей перед тем, как «Йокерит» перешёл в КХЛ. Так что эта игра была суперважной и для нас, и для них.

Видео можно посмотреть на канале HIFK в YouTube.

— Получается, это была финальная точка вашего противостояния?

— Точно. И мы выиграли 2:1, крутые воспоминания.



— Значит, вы испортили «Йокериту» праздник.

— Да, я, кстати, победный гол забил в третьем периоде. Думаю, в ХИФК этого не забудут.



— А другой матч?

— ХИФК играл в Тампере с командой «Илвес» на открытом воздухе.

Великий день для русского хоккея. На него пришли больше, чем на футбол Это было ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!

— Что было лучше — играть на открытом воздухе или под крышей, как на «Газпром Арене»?

— Сложно сказать. Здесь, в Петербурге, было столько народу, просто невообразимо! Была атмосфера вечеринки, диджей играл музыку, трибуны были громкими. А противостояние с «Йокеритом» — это всегда нерв, тем более в том матче, который для всех имел большое значение. Тяжело их сравнивать, оба матча были потрясающими.



— Кстати, у вас, наверное, будет ещё возможность сыграть на большом стадионе, Федерация хоккея России хочет провести подобный матч и в следующем году.

— Правда? На Кубке Первого канала? Хорошие новости.

«Думаешь, лучше бы отдохнуть, но, с другой стороны, сыграть в Матче звёзд – привилегия»

— Вы поедете на Матч звёзд КХЛ. Кажется, игроки такие мероприятия не слишком любят.

— Знаете, у нас столько матчей в сезоне, и когда появляются дополнительные игры, думаешь, что лучше было бы отдохнуть. Но, с другой стороны, это же Матч звёзд, участвовать в нём – это честь и привилегия. По крайней мере, для меня это может быть единственный шанс в жизни быть выбранным и поехать на этот матч. Там будет много хороших игроков, я смогу поиграть вместе с ними, так что будет весело. Настроен позитивно, возможно, кто-то из ребят относится иначе, не могу сказать. Будет классное окончание недели, от которого останутся прекрасные воспоминания.



— В Финляндии таких матчей нет?

— Нет, в нашей лиге их уже давно не проводят. Я в Матче звёзд сыграю впервые.



— В каких конкурсах вы бы хотели поучаствовать?

— Думаю, на силу броска. Будет интересно попробовать себя в этом испытании.



— Насколько у вас сильный бросок? Пару лет назад защитник Патрик Херсли порвал сетку.

— Кажется, я видел этот гол, но он был не на Матче звёзд, а в настоящей игре. Я силу своего броска никогда не испытывал, но интересно проверить.

— Что-то интересное будете придумывать?

— Пока у меня не было времени подумать над этим. Возможно, если что-то придёт в голову, то воплощу это в жизнь. Слышал, что Павел Падакин в прошлом году бежал забег на скорость в костюме Супермена. Время у меня ещё есть.

«В Финляндии солнца можно не видеть по три месяца, это вгоняет в депрессию»

— Многие иностранцы говорят, что жизнь в России сумасшедшая. Сумасшедшие водители, странные традиции…

— Не назвал бы их странными, просто они отличаются. К такому привыкаешь через неделю. Я не знал, чего ожидать, когда отправлялся в Россию, ехал сюда без предубеждений и всем доволен. Единственное, я бы хотел лучше знать русский язык, так было бы проще общаться с ребятами в раздевалке. Они кажутся весёлыми парнями, а я их почти не понимаю. Не все говорят на английском, бывает непросто общаться. К счастью, наши чехи – Полашек и Нестрашил – говорят на русском и помогают мне.



Конечно, я провожу больше времени с соотечественниками, это естественно. Но мы выбираемся поужинать всей командой, у нас весёлые ребята, они мне нравятся. Хорошо, когда получается ладить с людьми, с которыми вместе работаешь и проводишь много времени.



— Легионерам обычно трудно говорить на русском, но через какое-то время они начинают многое понимать на слух.

— Конечно. Когда иностранные игроки приезжают в Финляндию, им тоже тяжело понимать наш язык, но через пару лет они начинают хорошо воспринимать его на слух. Начать говорить – это другая трудность.



— Вы уже что-то понимаете?

— Немного. Я уже понимаю, о чём идёт речь в целом, но разобрать детали ещё тяжело.



— Получается, вы пока не поймёте, если ребята в раздевалке шутят над вами?

— Нет (смеётся).



— Все легионеры боятся базы. Вы о таком явлении слышали?

— Да. У «Нефтехимика» есть база, но мы провели там совсем немного времени. За весь сезон я провёл там всего две ночи, когда только приехал в Нижнекамск и ещё не нашёл квартиру. При Назарове мы там проводили собрания за день до матча, но с новым тренером уже туда не ездим. Для меня это хорошо, ведь я к базам не привык.

— Что самое приятное и самое неприятное в России?

— Самое приятное то, что зимой здесь гораздо ярче, чем в Финляндии. По крайней мере, в Нижнекамске так. У меня на родине зимой постоянно темно, это угнетает. Нижнекамск находится южнее Хельсинки, утром просыпаешься при дневном свете, иногда даже солнце бывает! В Финляндии можно по три месяца вообще не видеть солнца, это вгоняет в депрессию. Самую неприятную вещь не назову, я всегда стараюсь быть на позитиве.



— Вы упоминали, что вам нравится русская еда. Что самое любимое?

— Борщ.



— Сало?

— Да.



— А что-то необычное пробовали, холодец например?

— Нет, но я тут не раз видел говяжий язык, но ещё не пробовал. Возможно, стоит это сделать.



— Попробуйте, он вкусный, только на вид не очень.

— А вы пробовали традиционные финские блюда?



— Нет, что у вас фирменное, что-то из рыбы?

— Я рекомендую всем, кто едет в Финляндию, попробовать северного оленя. Мясо режут маленькими кусочками и подают с пюре и джемом из клюквы.



— Ну и последнее – ели ли вы традиционное татарстанское блюдо – эчпочмак?

— Я их ел! С мясом и луком. Последний раз ел их на базе, мне понравилось.



— Как отпраздновали Новый год?

— Мы провели три дня с девушкой в Москве. В Новый год пошли гулять, в центре собралось много людей, выступали музыканты, все танцевали, пускали салюты.



— Москва вас впечатлила?

— Да, не думал, что это такой красивый город. Когда приезжал туда на матчи, был только в отеле и на арене, а на Новый год смог поближе познакомиться с городом. Красивые новогодние украшения, хорошие рестораны, отель был фантастическим. Мне очень понравилось.

«В Финляндии был чемпионат мира по сауне, но его закрыли после смерти русского»

— В русской бане были? Русские игроки часто там отдыхают.

— Это как финская сауна? У нас тоже льют воду на камни и парятся вениками. Финны любят сауну, у нас даже был чемпионат мира по сауне, но его закрыли, потому что один русский умер во время соревнования, а один финн едва не умер.



— Серьёзно?

— Да, всё закончилось ужасно. Финн, который едва не умер, до этого много раз становился чемпионом. Он и русский парень слишком долго просидели в сауне, соревнуясь, кто дольше продержится. К сожалению, русский умер, а финн получил большие ожоги и впал в кому. Чемпионат пришлось закрыть.



— Ещё одно необычное финское изобретение – болотный футбол, вы стали чемпионом мира в этом виде спорта. Неужели не противно лезть в грязь?

— Противно, поэтому мы в него больше и не играем.

— Но вы же несколько лет участвовали в этом чемпионате?

— Да. Зимой проводятся похожие соревнования, которые называются футболом в глубоком снегу. Мы поучаствовали в них в 2004 году, а потом решили с друзьями сыграть во что-то подобное уже летом. Просто ради удовольствия ездили с ребятами на выходные на этот турнир. Участвовали в чемпионате каждый год, а когда выиграли в 2010-м, решили, что больше туда ни ногой. Дело в том, что там всегда холодно, мокро и грязно, куча комаров. Ужасно и тяжело.



— Что тяжелее – хоккей или болотный футбол?

— Даже не знаю, оба вида тяжёлые, и в то же время оба доставляют удовольствие. Хоккей мне нравится больше. Многие финны, как и я, в детстве летом играют в футбол, а зимой – в хоккей. Лет в 13-14 надо уже выбирать что-то одно. Финские дети чаще выбирают хоккей, потому что Финляндия – хоккейная страна. Я хотел играть в хоккей с самого детства.

«Русские сильнее и техничнее финнов, но мы сильны командной игрой»

— Финляндия действительно хоккейная страна, но очень маленькая. И, несмотря на это, у вас получается растить отличных игроков в большом количестве.

— Да, вот сейчас мы снова выиграли молодёжный чемпионат мира. Полагаю, мы что-то делаем правильно.



— Что именно?

— У нас хорошие лидеры – тренеры, даже на самой верхушке хоккея в Финляндии. Это умные люди, которые обучают тренеров, а те потом обучают игроков. Мы понимаем, как надо играть, и много внимания уделяем командной работе. Мы смотрим на русских хоккеистов, и они больше, сильнее, может быть, даже быстрее и техничнее. В Финляндии команды всегда должны показывать командную игру высокого уровня, только так мы можем бросить вызов России. У нас сильная командная игра, а в последние 5-10 лет у нас стали уделять больше внимания развитию индивидуальных качеств игроков. И теперь у нас появляются Лайне, Ахо, Капанен, Рантанен – очень хорошие игроки. Так что у нас учат командной игре и развивают отдельных игроков, это хорошо для будущего финского хоккея.

Финские львы не зря обыграли Канаду. У финнов три золота МЧМ за 6 лет Каапо Какко оказался круче Джека Хьюза.

Всем управляют умные люди, такие как Эркка Вестерлунд. Они верят в финский хоккей. У них есть что-то вроде комитета, который собирается и решает, в каком направлении должен развиваться наш хоккей. Изменения пошли около 5-10 лет назад, и сейчас мы пожинаем плоды.



— Пари с русскими партнёрами по команде во время МЧМ не заключали?

— Нет, такого не было, ведь матчи шли по ночам. Конечно, по утрам мы обсуждали результаты, но ставок не делали.