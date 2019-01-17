«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10

У «Динамо» всё отлично – команда Владимира Крикунова на ходу и комфортно располагается на пятом месте в Западной конференции. В последних 12 матчах – 10 побед, и лишь две осечки, обе случились в играх с рижскими одноклубниками. Шипачёв и Кагарлицкий стабильно набирают очки и уверенно ведут бело-голубых в плей-офф.

Шипачёв беспомощен против СКА. И зачем он сборной? «Армейцы» реализовали его удаление и снова не позволили набрать очки.

Беспокойство «Динамо» должно вызывать только одно – большая часть сезона уже позади, а в графе «победы» против самых принципиальных соперников красуется грустная баранка. Здесь речь не только о СКА, но и о ЦСКА, и «Локомотиве», и «Спартаке». Против этих команд «Динамо» к середине января сыграло девять матчей, общий счёт которых 7:28 (включая четыре сухих поражения). А впереди плей-офф, и возможная встреча если не со «Спартаком», то с «Локомотивом» или кем-то из «армейцев».

У СКА тоже всё хорошо – первое место в дивизионе Боброва от петербуржцев уже вряд ли куда-то денется, есть шансы даже занять первое место в регулярном сезоне. «Армейцы» играют в удовольствие, и неожиданный проигрыш «Нефтехимику» точно не должен выбить из колеи.

Воробьёв рискнул с 18-летним нападающим. И проиграл

Большую часть первого периода «Динамо» смотрелось интереснее и не раз могло открывать счёт. Звено Шипачёва разыграло красивую комбинацию, потом Кагарлицкий бросал из-под защитника, мог забивать Брюквин, но на все эти попытки у Игоря Шестёркина находился ответ.

СКА тоже атаковал, но все потенциально голевые моменты бело-голубые удачно нейтрализовали, либо оттесняя атаку к бортам, либо перекрывая пятачок. Забавно, но за первые 15 минут хозяева нанесли только один бросок по воротам.

Изначально было не совсем понятно решение Владимира Крикунова заявить в состав молодого нападающего Владислава Михайлова, которому только исполнилось 18 лет. В прошлом году он сыграл за сборную России на юниорском чемпионате мира, а в этом уже успел дебютировать на взрослом уровне в ВХЛ. Но зачем бросать неопытного игрока в самое пекло рубки со СКА? Да ещё и не 13-м нападающим, а полноценным форвардом четвёртого звена. Михайлов вышел в тройке с Патриком Закриссоном и Асланом Раисовым.

Риск себя не оправдал. Перед первым голом СКА Михайлов на своей синей линии столкнулся с Алексеем Пепеляевым, в это время мимо них промчался Никита Гусев и нанёс бросок по воротам. Иван Бочаров шайбу не зафиксировал, и Хафизуллин добил снаряд в ворота. Закриссон в этом моменте считал ворон.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

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Первое очко Шипачёва за «Динамо» в играх со СКА

В конце периода «Динамо» схватило два удаления подряд, и СКА мог уходить в отрыв, но простил соперника, и после перерыва гости быстро отыгрались, тоже в большинстве. Удивительно, но ни Кагарлицкий, ни Шипачёв – с отрывом лучшие бомбардиры бело-голубых, в трёх предыдущих играх со СКА не набрали ни одного очка. По крайней мере для Шипачёва такое положение дел должно было быть обидным. Он провёл немало успешных сезонов в СКА и выиграл с командой два Кубка Гагарина, но затем испортил отношения с клубом, где стал настоящей звездой. Оба форварда поучаствовали в голевой атаке, хотя по сути Кагарлицкий всё сделал сам.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Впрочем, радоваться «Динамо» пришлось недолго. Четвёртое звено снова проявило себя с отрицательной стороны, на сей раз против тройки Павла Дацюка. Кручинин с лёгкостью обокрал Максима Минеева и начал комбинацию, которую завершил 13-й номер. Снова отметим Закриссона, который оставил неприкрытым Дацюка.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Крикунов свою ошибку понял и в итоге посадил это звено на скамейку, в третьем периоде только Закриссон появлялся на льду в меньшинстве. Но было уже поздновато. Ещё и Егор Зайцев схватил штраф до конца игры, ударив в пах Прохоркина. В большом меньшинстве «Динамо» не пропустило, но это было неважно. СКА уже вёл в счёте и цепко действовал в обороне, не давая разгуляться атаке бело-голубых. И в третьем периоде зрители увидели только гол Антона Белова.

«Динамо» против принципиальных соперников на Западе – 0-10. Конечно, можно утешать себя тремя победами над «Йокеритом», но весной от СКА и ЦСКА никуда не деться, если бело-голубые хотят далеко пройти в плей-офф.