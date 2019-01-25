Месяц до дедлайна в НХЛ. Кого обменяют на Западе?

Ровно через месяц в НХЛ состоится дедлайн — 25 февраля все переходы между командами будут запрещены, а регулярный чемпионат вступит в свою финальную стадию. В нынешнем сезоне «Юрьев день» за океаном может быть довольно ярким, поэтому стоит внимательно присмотреться к тем хоккеистам, которые должны стать главными действующими лицами последнего дня переходов. Начнём мы с Западной конференции.

Статистика: 37 матчей, 5 голов, 14 передач.

Контракт: $ 6,5 млн, НСА в 2020 году, запрет на обмен.



Обмен капитана «Блюз» маловероятен, но возможен. По крайней мере такие слухи ходили во время свободного падения «Сент-Луиса» некоторое время назад. Сейчас состояние команды чуть стабилизировалось, да и пункт о запрете на обмен мешает возможной сделке, но… если руководство «Сент-Луиса» окончательно плюнет на нынешний сезон и решит кардинально всё поменять, то Алекс станет тем, за кого можно выручить неплохую компенсацию.

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н. Якоб Сильверберг, «Анахайм»

Статистика: 42 матча, 12 голов, 7 передач.

Контракт: $ 3,75 млн в год, НСА этим летом, запрет на обмен.



Про шведа трудно понять, как обстоят дела на самом деле. С одной стороны, «утки» любят Сильверберга, который пытается помочь обескровленной атаке калифорнийцев. С другой, у него заканчивается контракт, а места под «кепкой» у «Дакс» не так уж много (спасибо контрактам ветеранов). В качестве «арендованного» игрока (приобретение до конца сезона без дальнейшего продления) Сильверберг будет весьма желанен для многих клубов.



«Меня не удивит, если следующим кандидатом на обмен станет Якоб Сильверберг. Слышал, что «Питтсбург» активно им интересовался ещё в начале сезона, поэтому в обмене не будет ничего сенсационного», — отмечал неделю назад обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

н. Ессе Пульюярви, «Эдмонтон»

Статистика: 42 матча, 5 голов, 6 передач.

Контракт: $ 3 млн, ОСА нынешним летом, нет запрета на обмен.



Молодой форвард откровенно закис в системе «Ойлерз» и нуждается в перемене картинки. Некоторое время назад он мелькнул в тройке Макдэвида, что сразу же взбудоражило слухи о том, что это была предпродажная подготовка — попытка улучшить статистику финна перед обменом. Возможно, «Эдмонтон» и оставил бы Пульюярви у себя, но увольнение Питера Чиарелли дало понять, что резкие шаги — это стиль нынешних «нефтяников».

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н. Джефф Картер, «Лос-Анджелес»

Статистика: 49 матчей, 10 матчей, 11 передач.

Контракт: $ 5,2 млн, НСА в 2022 году, нет запрета на обмен.



У Картера ещё остался бензин в бензобаке, хотя нынешняя результативность оставляет желать много лучшего. Сам Джефф, видимо, тоже не против сменить обстановку. Одним из вариантов обмена называют «Коламбус», где в ближайшем будущем может освободиться вакансия одного из фланговых нападающих — мы знаем, кто оттуда намеревается уехать.

н. Брейден Шенн, «Сент-Луис»

Статистика: 44 матча, 9 голов, 17 передач.

Контракт: $ 5,12 млн, НСА в 2020 году, нет запрета на обмен.

«Блюзмены» слишком близки к кубковой «дикой карте», чтобы называть нынешний сезон потерянным. Но генеральному менеджеру «Сент-Луиса» Дагу Армстронгу вновь придётся обменивать одного из своих лидеров нападения, как он сделал это в прошлом году с Полом Штястны. Шенн явно будет стоить достаточно много и после окончания текущего чемпионата, поскольку его контракт будет действовать ещё год. Считается, что претендентом на Шенна являются «Бостон» и «Вегас», где работает помощник генерального менеджера Келли Маккриммон, сотрудничавший с Шенном в молодёжной лиге WHL.

Шенн может сыграть и на фланге, и в центре, и станет привлекательным вариантом для любой команды, которой необходимо укрепить глубину состава и добавить в результативности.

Статистика: 48 матчей, 17 голов, 15 передач.

Контракт: $7,5 млн, НСА в 2023 году, запрет на обмен вступает в силу 1 июля 2019 года.



«Цена за Тарасенко будет очень высокой. Один менеджер клуба НХЛ сказал мне: «Я знаю, что его хотели бы обменять», — но будет непросто провернуть такую сделку», — написал месяц назад обозреватель The Athletic Крэйг Кастенс, комментируя положение дел в стане «музыкантов».



Тарасенко – элитный снайпер, только Александр Овечкин опережает его по количеству голов за предыдущие четыре сезона. Но в этом сезоне что-то идёт не так, причём не только у него, а у всей команды, которая занимает четвёртое место с конца в НХЛ. Цифры самого Владимира вряд ли устраивают и форварда, и команду, поскольку россиянин может установить личный антирекорд результативности, а «-11» в графе показателя полезности выглядит просто неприлично.



Конечно, менять такого солидного игрока очень рискованно. Но «блюзмены» уже доказали, что руководство команды не боится неожиданных шагов. Если и менять Владимира, то сейчас, когда компенсация может стать очень качественной.

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Статистика: 47 матчей, 8 голов, 14 передач.

Контракт: $ 4,1 млн, НСА в 2021 году, список по выбору игрока на обмен в 10 команд.



Контракт Анисимова с «Блэкхоукс» будет действовать ещё два сезона, но слухи о возможном обмене российского центра уже были. Издание Chicago Tribune сообщало, что Анисимов был одним из кандидатов на обмен из-за необходимости разгрузки платёжной ведомости, но сделку серьёзно затрудняет пункт в контракте. Согласно нему, Артём предоставляет клубу список из 10 команд, куда его можно обменять.



Два года назад Анисимов «центрил» в тройке с Патриком Кейном и Артемием Панариным, набирая больше 40 очков за сезон, теперь же россиянин всё больше играет в третьем звене, имея на счету 22 (8+14) очка в 47 матчах. Учитывая тот факт, что «чёрные ястребы» нуждаются в явном обновлении, вариант с обменом Артёма не выглядит фантастикой.

з. Джейк Маззин, «Лос-Анджелес»

Статистика: 50 матчей, 4 гола, 17 передач.

Контракт: $ 4 млн, НСА в 2020 году, нет запрета на обмен.



«Короли» вполне могут устроить распродажу в своём гараже, и Маззин — неплохой средний актив, за который можно кое-что выручить. Проще говоря, 29-летний защитник был очень хорош в нынешнем сезоне. Маззин способен играть в первой паре, получая по 22-24 минуты игрового времени, он обладает хорошим броском. Если он станет доступен для обмена, то в предложениях недостатка не будет.

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з. Алек Мартинес, «Лос-Анджелес»

Статистика: 50 матчей, 4 гола, 17 передач.

Контракт: $ 4 млн в год, НСА в 2021 году, нет запрета на обмен.



Мартинес старше, чем его коллега Маззин — ему 31 год. Он не так хорош, как другие защитники «королей», которые потенциально могут быть выставлены на продажу. В то же время, компенсация за него точно будет меньше, поскольку к первоклассным хоккеистам его не относят.

Статистика: 9 побед — 13 поражений — 2 проигрыша вне основного времени. 89,4% отражённых бросков, 3,27 гола за игру.

Контракт: $ 4,1 млн, НСА нынешним летом, запретный список на обмен из 10 команд.



После того как «нефтяники» подписали Микко Коскинена, дни Тальбо в стане «Эдмонтона» стали сочтены. Согласно неофициальной информации, клуб уже пытался обменять Кэма, но тот воспользовался запретным списком и наложил на сделку вето. Команд, которым прямо сейчас нужен вратарь, на рынке не так много. А в интересах Тальбо не жадничать, если учесть, какой сезон он провёл.

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Статистика: 9 побед — 12 передач — 3 проигрыша вне основного времени. 90,4% отражённых бросков, 2,97 гола за игру.

Контракт: $ 5,8 млн, НСА в 2023 году, нет запрета на обмен.



Среди экспертов ходит мнение о том, что «короли» будут менять Куика летом, когда многим командам понадобятся голкиперы с действующими двумя сезонами контракта. Куик традиционно очень хорош в плей-офф (92,2% отбитых бросков и 2,23 гола за кубковый матч), а два Кубка Стэнли говорят о том, что Джонатан знает цену успеху. Травмы и нестабильность в «регулярке» снижают обменную стоимость, но наверняка найдётся тот, кто рискнёт сделать предложение о его покупке.