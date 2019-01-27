Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Востоке

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к своему завершению. В конце февраля стартует первый раунд борьбы за Кубок Гагарина. Самое время начать подводить промежуточные итоги «регулярки» и предположить, кто с кем сыграет в плей-офф. На очереди Восточная конференция. Здесь ещё ни одна команда не потеряла теоретических шансов продлить сезон, а внутри кубковой восьмёрки всё достаточно запутано.

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Западе С первой четвёркой на Западе давно всё ясно, а за восьмое место идёт ожесточённая борьба.

«Автомобилист» — «Трактор»

В Восточной конференции всё очень сложно, можно только предполагать, в каком порядке в итоге расположатся команды из первой пятёрки, тем более что почти всем ещё придётся сыграть друг с другом. Но с наибольшей долей вероятности можно утверждать, что «Автомобилист» всё-таки финиширует на первом месте в конференции. У команды Андрея Мартемьянова и сейчас есть неплохой задел, и в оставшихся девяти матчах они должны набрать не менее половины очков. Уральцы весь сезон шли в лидерах Востока, пережили кризис в середине чемпионата, и уверенно идут к тому, чтобы впервые в клубной истории закончить «регулярку» так высоко.

Кто будет в соперниках «Автомобилиста»? Предположим, что на восьмой строчке конференции останется «Трактор», который сможет отбиться от преследований «Сибири». У челябинцев, впрочем, есть неплохие шансы обогнать «Торпедо» и занять седьмую строчку, и здесь решающей может оказаться очная встреча в Нижнем Новгороде на самом финише «регулярки».



Но кто бы ни занял восьмое место на Востоке, тягаться с «Автомобилистом» в плей-офф этой команде будет очень сложно. У уральцев есть крутое первое звено и отличный вратарь, да и в тренерской битве Андрей Мартемьянов даст фору наставникам-первогодкам Алексею Тертышному и Дэвиду Немировски. Максимум, на что сможет рассчитывать условный «Трактор» в битве с лидером Востока – одна домашняя победа в серии.



Прогноз: уверенная победа «Автомобилиста»

В «регулярке» КХЛ почти не осталось интриги. Этот сезон самый скучный? До плей-офф ещё месяц, а 15 из 16 кубковых мест по сути уже определены. Почему так получается — отвечают эксперты.

«Барыс» — «Торпедо»

А вот начиная со второго места в конференции для прогнозистов открывается широкое поле для фантазий и предположений. «Авангард», «Барыс», «Ак Барс» и «Магнитка» идут очень плотно в турнирной таблице, и достоверно предсказать, как распутается этот клубок, не представляется возможным. Впрочем, на второе место Востока всего два претендента, так как эта позиция в любом случае достанется победителю дивизиона Чернышёва. Сейчас «Авангард» опережает «Барыс» в этой заочной борьбе на одно очко, но у астанинцев в запасе целых четыре матча! После того, как подопечные Андрея Скабелки набрали 5 из 6 возможных очков в гостевых поединках с «Металлургом», СКА и ЦСКА, они просто обязаны на финише «регулярки» взять своё и запрыгнуть на вторую строчку конференции. «Барысу» ещё предстоит сыграть со СКА, «Йокеритом», «Салаватом», будет и очный поединок с «Авангардом», но после столь успешной выездной серии, астанинцев уже ничем не напугать.

«Верните Скудру!». Как карета Немировски превратилась в тыкву «Торпедо» может не попасть в плей-офф. Ещё вчера это казалось невозможным.

Борьба за второе место для «Барыса» очень важна, так как она выводит команду Андрея Скабелки в первом раунде на «Торпедо» или «Трактор» с ворохом своих проблем, а не на корифеев плей-офф «Ак Барс» или «Магнитку». Вероятное противостояние астанинцев и нижегородцев обещает стать настоящим голевым пиршеством. На Востоке никто не забивает больше «Барыса» и никто не пропускает столько, сколько «Торпедо». Нижегородцы смогут навязать астанинцам борьбу, возможно даже зацепят пару матчей, но «Барыс» сейчас выглядит более готовым к плей-офф и в противостоянии с «Торпедо» должен выходить победителем.



Прогноз: победа «Барыса»

«Металлург» — «Салават Юлаев»

Если предположить, что «Барыс» станет на Востоке вторым, то места с третьего по пятое распределятся между «Авангардом», «Ак Барсом» и «Металлургом». Скорее всего, итоговая разница между командами будет составлять одно-два очка, а то и вовсе придётся считать дополнительные показатели. Магнитогорцам и казанцам предстоит ещё два очных поединка, кроме того, оба клуба дважды сыграют с «Автомобилистом». «Металлургу» предстоит домашний матч со СКА и две встречи с московским «Динамо», а «Ак Барс» дважды сразится с ЦСКА. Огромное количество топ-матчей с непредсказуемым результатом, концовка на Востоке обещает быть очень захватывающей и интригующей! Предположим, что «Магнитке», которая сыграла на один матч меньше, чем «Ак Барс», и на четыре, чем «Авангард», удастся-таки выйти на третье место и попасть в плей-офф на «Салават».

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Уфимцы давным-давно обосновались на шестом месте конференции и вряд ли сдвинутся с него до конца «регулярки». Рывку наверх мешает крайне нестабильная игра, а снизу команду Николая Цулыгина никто толком не подпирает. Место в кубковой восьмёрке «Салават» себе уже обеспечил и сейчас может спокойно готовиться к плей-офф. Есть ли шансы у уфимцев в противостоянии с «Магниткой»? Есть, и весьма неплохие. Всё-таки состав у «Салавата» не менее мощный, хотя и на обе ноги хромает организация игры. Николай Цулыгин за весь сезон, кажется, так и не приучил команду к какому-то определённому стилю, и «Салават» частенько играет как придётся, надеясь на легионеров и голкипера Юху Метсолу. В плей-офф такое не прокатит, но за счёт хорошего подбора хоккеистов уфимцы смогут выиграть пару матчей.

Прогноз: победа «Металлурга»

«Авангард» — «Ак Барс»

«Авангард» и «Ак Барс» по моим рассуждениям окажутся на четвёртом-пятом местах Востока, и на это есть определённые причины. Омичи сыграли больше всех матчей в лиге, но не только не смогли обеспечить себе комфортный задел, но и совсем не оторвались от преследователей. Календарь у «ястребов» в оставшихся матчей далеко не самый сложный, но итоговое место «Авангарда» в таблице главным образом зависит от «Барыса». Если после паузы на Евротур астанинцы не сбавят ход, то «ястребам» придётся подвинуться с комфортной второй строчки конференции.



«Ак Барс» же так низко из-за того, что у казанцев самый сложный календарь оставшихся игр. По два матча с «Автомобилистом», «Металлургом», ЦСКА, очередное «зелёное» дерби. Стабильно набирать очки будет тяжело, и реальнее выглядит вариант, при котором казанцы останутся за спинами магнитогорцев и омичей.



Если «Авангард» и «Ак Барс» сыграют между собой, то это будет шестая встреча команд в истории плей-офф российских чемпионатов, и все пять предыдущих остались за казанцами. Команда Зинэтулы Билялетдинова – самый неудобный соперник в играх на вылет для омичей. Впрочем, в этот раз возможное противостояние «ястребов» и «барсов» наверняка станет самым упорным во всём первом раунде. У обеих команд маститые и опытные наставники у руля, сбалансированный и мощный состав, а обе очные встречи сезона не смогли закончиться в основное время. Небольшое преимущество «Ак Барса» видится разве что во вратарском вопросе, но если Игорь Бобков выйдет на тот уровень, который показывал в начале чемпионата, то и здесь показатели уравняются.



Прогноз: тяжёлая победа «Авангарда»