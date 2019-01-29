«Он посинел, изо рта шла пена». Тренер спас жизнь игроку прямо на льду

Иван Орлов – молодой человек 22 лет от роду, до недавнего времени профессиональный хоккеист, ныне – тренер любительской команды. 27 января он стал обыкновенным героем – предотвратил трагедию и спас жизнь игрока Дмитрия Тутуркина. «Чемпионат» связался с Иваном и попросил рассказать о случившемся, а также поговорил с ним о том, как можно предотвратить подобные случаи в будущем.

В Кстове тренер любительской команды спас игроку жизнь

«Понял, что он потерял сознание, выбежал на лёд, дальше как в тумане»

«Обычный игровой день, очередной тур Федеральной хоккейной лиги, конец третьего периода, — начинает свой рассказ Иван. — Наш защитник Дима Тутуркин идёт на подбор, разворачивается, чтобы выбросить шайбу из зоны. Соперник его немного подталкивает. Дима – достаточно габаритный игрок, рост 196, вес 110, ему было тяжело справиться с этой массой, он несколько метров прокатился в сторону бортика и перпендикулярно вошёл в него головой.

Падение в любительском хоккее – дело обычное, но все быстро встают и бегут дальше, а в этом случае я смотрел на него до того момента, пока у него не опустились руки. Это один из признаков потери сознания. Отскочив от борта, он начал двигаться, даже пытался перевернуться. Когда у него опустились руки, я сразу выбежал на лёд.

Дальше всё как в тумане, на кроссовках по льду не слишком удобно бегать, но добрался, как смог. Пока бежал к нему, пока проверил пульс, пока оценил ситуацию и понял, как дальше действовать… Дмитрий был в шлеме и маске, то есть лицо было закрыто. Скулы сведены, челюсть сомкнута, он весь посинел, изо рта шла пена. Снял шлем, попытался открыть рот. Ребята подбежали, начали помогать – нажали на скулы, открыли рот, достали язык. Дальше я уже занимался массажем сердца, надо было его завести. Сделал толчков 10-12, прежде чем он выдохнул. Методом логики понял, что если слюна или ещё какая-то жидкость уже зашла в дыхательные пути, надо её выбить, поэтому сделал ещё два-три сильных толчка. Наверное, так и получилось, тогда не было времени вникать, насколько правильно я действую.

Дмитрий начал дышать и приходить в себя. Вскоре появился местный медик, поставил укол, дал понюхать нашатырь. Минут через 5-10 приехала скорая, и на носилках его отправили в ближайшую больницу».

22 года – возраст, в котором во многих людях ещё преобладает легкомысленность и наивность. Но только не для героя нашего рассказа. Он был подготовлен к подобной ситуации. Говорит, наверное, поэтому и не растерялся и сразу стал действовать, счёт-то шёл на секунды. Иван успел.

«У меня есть профессиональный опыт, я отыграл несколько сезонов и видел, как откачивали ребят, и сам находился в подобной ситуации, лежал без сознания, — рассказывает Иван. — Профессиональный хоккей жёстче любительского, там бывают разные ситуации. Я видел, как действует штатный доктор и бригада скорой помощи, и представлял, что следует сделать. Не было времени думать, растерялся я или нет, нужно было что-то делать».

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Профессиональный опыт Ивана – это четыре года выступления в МХЛ за ХК МВД, «Сибирских Снайперов» и «Амурских Тигров», а также несколько турниров с командами ВХЛ и сезон в чемпионате Казахстана. Оставшись без контракта после сезона-2017/18, он вернулся в родной Нижний Новгород, чтобы развивать хоккей. Создал хоккейную компанию, собрал команду любителей и стал её тренировать.

«Приехал в Нижний Новгород, оценил перспективы развития хоккея в городе. По сравнению с другими городами, где я играл, здесь всё намного плачевнее, до определённого времени игру не развивали. Я вернулся домой и занялся этим вопросом – собрал инициативную группу, начал арендовать лёд и тренировать. На этой базе собрал любительскую команду «Союз», в этом сезоне мы с ней выступаем в любительских лигах Нижнего Новгорода.

Команда собрана из любителей, которые пришли практически с нуля. Когда я закончил с хоккеем, открыл в Нижнем Новгороде хоккейные центры, центры ледовой подготовки, бросковые зоны, ещё до этого был магазин хоккейной экипировки. Влияние в хоккейных кругах у меня есть, и команду я собирал не просто так. Брал именно новичков, которые хотят научиться играть».

Иван не только занимается развитием хоккея в Нижегородской области, но и чувствует персональную ответственность за своих игроков. «Я привёл этого человека в хоккей, как и остальных ребят из нашей команды. Собрать команду было моей инициативой, поэтому я в ответе за них и руководствовался тем, что должен хоть как-то помочь. Я должен был выбежать, посмотреть, оценить ситуацию и приложить все возможные усилия».

Случившееся – не результат каких-то нарушений, а случайность, едва не ставшая трагической. Игра проходила на современной площадке ФОК, которая соответствует всем регламентам. Тутуркин был экипирован по правилам, в полной защите. Просто неправильно поставил коньки, ехал на прямых ногах, и после толчка не смог удержаться на ногах.

«Инициативу обучения первой помощи необходимо поддержать по всей стране»

Тутуркин сейчас находится в больнице, ему диагностировали перелом ключицы, двух рёбер и кровоизлияние в мозг, но не критичное. Состояние хоккеиста стабильное, он в сознании и разговаривает. Дмитрию предстоит операция на ключице, но для начала надо удостовериться, что всё в порядке с головой и шеей. Иван и все остальные ждут результатов МРТ с надеждой на положительный результат.

Федеральная лига Нижнего Новгорода сообщила, что представит Орлова к награде, но он об этом даже не думает. Главное – здоровье его подопечного и работа по предотвращению трагедий в дальнейшем. Сейчас возможна ситуация, когда потерявшему сознание игроку просто некому будет помочь. Пока добежит врач, пока приедет скорая, может быть уже слишком поздно.

«Это меньшее, что меня сейчас интересует. Легче никому не станет, главное, чтобы у Димы завтра не диагностировали ничего сложного, чтобы не было операционных вмешательств, иначе любительский хоккей придёт в упадок. Мы всей душой прониклись и работаем на его развитие, хотелось бы, чтобы таких случаев больше не происходило. Как руководитель хоккейной компании я организую курсы для всех 22 тренеров, которые находятся у нас в штате. Будет обязательная аттестация каждого тренера, по возможности проведём такие курсы и для тренеров ФОКов, спортшкол и других объектов, постараемся донести до них информацию. Также разместим информационные буклеты по всем объектам нашей компании, возможно, даже повесим телевизоры с обучающими видео, чтобы люди представляли, как надо действовать. Не всегда рядом может оказаться знающий человек, а ситуация может быть критичной. Есть не только любительский, но и детский хоккей, там тоже не всегда дежурит скорая, и происходят травмы».

Иван считает, что действовать необходимо немедленно, и ввести обучение тренеров первой помощи по всей стране. И корит себя за то, что не догадался раньше организовать подобные курсы, — думал, все тренеры имеют первичную медицинскую подготовку.

«Поддержать эту инициативу по всей стране должно быть первоочерёдным делом. Этот вопрос уже поднимали после случаев в Новокузнецке или Тюмени, где молодые мальчишки получали травмы. Помню случай с дракой в раздевалке, с попаданием шайбы в шею. После этого ввели правило обязательной защиты шеи у детей до 18 лет, защиты зубов в юношей и юниоров. Все нововведения у нас в стране, как правило, происходят только после трагедий или травм. Пока нет огласки, никто не проявляет инициативу.

Начнём с малого – у нашей хоккейной компании максимальная аудитория в Нижнем Новгороде, практически все тренируются у нас. Федеральная хоккейная лига тоже одна из крупнейших, если мы объединим свои усилия, результат должен прийти максимально быстро. Все понимают, насколько это важно, и что нельзя откладывать дело в долгий ящик».

Дмитрий Тутуркин Фото: fhl-nn.com

«Дмитрий – борец, сделаем всё, чтобы у него не пропало желание играть»

Напоследок спрашиваю, не потерял ли Тутуркин интерес к хоккею и захочет ли вернуться в команду после выздоровления.

«На данный момент лечение проходит по полису ОМС, но если что-то понадобится, то Федеральная хоккейная лига и наша компания «Союз» готовы оказать финансовую поддержку. Думаю, и нижегородская хоккейная семья не останется в стороне.

Дмитрий – заядлый любитель, борец, он сильно просился в команду и прикладывал много усилий, чтобы повысить свой уровень и играть в составе команды. У него в глазах горит огонь, он хочет играть. Может быть, эти травмы никак не скажутся, и когда он восстановится, то вернётся на лёд. Приложим все усилия, чтобы у него и его товарищей не пропало желание заниматься хоккеем».